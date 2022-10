Con Grupo Firme cantándole las mañanitas, así fueron los XV años de la hija del Canelo Álvarez (Foto: Instagram/ @emilyc.alvarez )

Aunque se esperaba que los XV años de la primogénita de del Canelo Álvarez fuera uno de los eventos sociales más relevantes e impactantes de México en este 2022, cada una de las sorpresas ocurridas el pasado sábado 15 de octubre desde Guadalajara han dejado a los fans del popular deportista atónitos, pues dejó más que claro que cuando se trata de sus hijos, no le importa “echar la casa por la ventana”.

La presentación a sociedad del cambio de niña a mujer que vivió Emily Cinnamon ha levantado todo tipo de sentimientos en internet, pues las sorpresas y detalles que tuvo su fiesta han dado de qué hablar intensamente, ya que no solo sus impactantes tres cambios de vestuarios fueron suficientes para conquistar o envidiar a la gente, sino también sus invitados especiales.

La también hija de Karen Beltrán deslumbró a sus asistentes desde su llegada a la ceremonia religiosa que la familia del boxeador acordó celebrar en la Catedral de Guadalajara, pues aunque ella cumplió 15 años el pasado 12 de octubre, este sábado 15 el magno evento social sorprendió a más de uno, incluso a aquellos que ya rumoreaba la presencia de una banda de regional mexicano que se ha convertido en todo un fenómeno en la industria musical: Grupo Firme.

La popular banda de regional mexicano le cantó las mañanitas (Foto: Instagram/@emilyc.alvarez )

Entre los múltiples videos que ya han comenzado a circular en redes sociales, ha quedado claro que Saúl Canelo Álvarez es más que un papá consentidor, sino incluso extravagante si de la felicidad de su hija se trata, pues lleva a la banda de regional mexicano más importante del momento para que le cantara las mañanitas, posiblemente haya sido uno de los gatos más fuertes del magno evento social.

Se sabe que tan solo en gastos como montaje y desarmado de escenarios, iluminación, audio, seguridad y limpieza, además de la logística y traslado de la banda, tanto de sus integrantes como de sus instrumentos musicales, en su posada presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, según la página BandamaxTv, Grupo Firme pudo haber cobrado hasta 2.5 millones de pesos por presentación, independientes a los gastos de producción.

Esto significaría que el detalle del Canelo Álvarez a su primogénita posiblemente fue uno de los obsequios más excéntricos y lujosos que le dio, sin embargo los virales momentos en los que se le puede ver a ambos compartiendo el escenario con la banda mientras le cantaban en vivo las mañanitas parece tener un significado mucho más cercano con cualquier tipo de público: el amor de un padre incondicional por su hija.

Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, festejó sus XV años (Foto: Instagram@canelo)

Reacciones de todo tipo ya se pueden encontrar en plataformas como Twitter y TikTok, pues Emily Cinnamon se ha convertido en uno de los temas principales de conversación gracias a detalles como ese o sus increíbles vestidos.

“Con trabajos a mi me llevaban un payaso ja, ja, ja pero bueno no es envidia de la mala”. “Creo que es más que obvio que eso salió en un ojo de la cara, pero por el otro lado verlos así juntos me hizo darme cuenta que con dinero o sin el amor de un papá siempre será incondicional”. “Ser hija de uno de los deportistas mejores pagados en el mundo tiene sus recompensas, que buena onda y los envidioso pues que sigan criticando porque eso no le va a quitar que Grupo Firme fue a cantarle las mañanitas”, escribieron.

El vestido rojo ha causado furor en redes sociales (Foto: Instagram/@wilmedinamexico)

Además de la sorpresa con la viral banda, la quinceañera del momento también deslumbró con sus tres cambios de look que ya han comenzado a tomar igual de fuerza en internet, pues cada uno de ellos, a pesar de que son del mismo diseñador, han tenido un toque particular.

