Roger Waters cumplió su promesa y sorprendió con un escenario con forma de cruz en el Palacio de los Deportes

El cantante tuvo que posponer su visita a México por la pandemia de COVID-19, pero regresó con gran éxito este octubre. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras posponer las presentaciones que tenía programadas en México como parte de su tour This Is Not a Drill por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, Roger Waters regresó a tierras aztecas y ya ofreció el primero de dos conciertos que dará en la CDMX. Como era de esperarse, su espectáculo estuvo lleno de sorpresas, pues no solo deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos, también mandó un mensaje de paz al posicionarse en contra de la guerra.

Todo comenzó en punto de las 21:00 horas, cuando el ex bajista de Pink Floyd saltó a un majestuoso escenario en forma de cruz en el Palacio de los Deportes. Entre gritos, aplausos y una selección de imágenes contra la guerra proyectadas en las pantallas, Roger Waters comenzó su concierto con Comfortably Numb, tema que sin lugar a dudas provocó que retumbaran las paredes del recinto.

Digan lo que digan, Roger Waters siempre ofrece conciertos de muy buena calidad y sobre todo, te tocan las fibras más sensibles.

Roger Waters continuó con The Happiest Days of Our Lives y Another Brick in the Wall. Después, el cantante deleitó a sus fans mexicanos otras tres canciones que calmaron un poco los ánimos entre los presentes: The Power That Be, The Bravery of Being Out of Range y The Bar. Pero eso no fue todo, aunque el artista de 79 años cuenta con una larga trayectoria como solista, también incluyó temas de Pink Floyd como Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine on You Crazy Diamond y Sheep.

Los conciertos de Waters son considerados como los mejores por algunos fans mexicanos y todo parece indicar que esta vez no fue la excepción, pues durante las aproximadamente tres horas que tocó hizo un viaje al pasado y compartió algunas experiencias que vivió con sus ex compañeros de la conocida banda de rock.

Fue así que, mientras cantaba, en las pantalla mostró el siguiente mensaje: “Syd y yo fuimos a un concierto… al regresar hicimos un acuerdo: crear una banda”.

