Silverio lanzó escandaloso tema contra los americanistas y desató controversia en redes sociales

Silverio desató controversia en redes sociales con su nueva canción. Y es que el conocido DJ reiteró su “desprecio” en contra del Club América y todos sus aficionados con un tema donde mezcló música electrónica y fragmentos del himno que por años ha representado al polémico equipo de fútbol. Como era de esperarse, dividió opiniones entre una gran comunidad de americanistas y todos aquellos que están en su contra.

Fue durante la mañana del pasado 14 de octubre cuando el mexicano recurrió a su cuenta oficial de Facebook para celebrar con sus fans su nuevo lanzamiento musical: “Viernes de cagada! Aborígenes del inframundo, Caca -como nombró su tema- ya está disponible en su plataforma digital a elección, cortesía de su majestad imperial”.

Silverio acompañó su post con un video que fue grabado nada más ni nada menos que en el Estadio Azteca, casa de las Águilas del América y el Cruz Azul. En el fragmento audiovisual aparece el DJ caminando por el estacionamiento del recinto rumbo a las puertas de acceso y ya en el lugar fue revisado por el equipo de seguridad.

Pero eso no fue todo, con ayuda de algunas fotografías mostró que mientras disfrutaba de un partido se quitó el pantalón, enseñó su ropa interior roja e hizo la Britney señal, todo esto mientras de fondo se escucha en reiteradas ocasiones la palabra cac*.

“Los habitantes de la Ciudad de México ingerimos involuntariamente dos gramos de materia fecal al día, si hacemos números esto nos lleva a la alarmante cifra de 700 gramos al año. Un joven promedio ha masticado por lo menos la mitad de su peso en cac*”, se escucha al comienzo de su canción.

Los americanista no tardaron en manifestarse y en cuestión se minutos llenaron la publicación de Facebook con comentarios negativos en contra de Silverio. No obstante, algunos otros -también aficionados del Club América- tomaron con humor la canción en general, mientras quienes no sienten aprecio por dicho equipo de fútbol aplaudieron la mezcla del DJ.

“El nuevo himno del América...se la rifo su majestad imperial”. “Definitivamente es música”. “Su majestad imperial no podría estar usted más atinado!”. “Su majestad imperial, estás lleno de sabiduría”. “Nombre temazo, directo a los top mundial”. “Gracias por compartir su genio con nosotros!”. “Quien lastimó tanto su corazón para odiarla al súper ame campeón con tanta intensidad”. “Otro que quiere hacerse de un nombre o de fama al criticar al equipo más grande!!! asco da este tipo”, fueron algunos comentarios.

Incluso, algunos usuarios de la plataforma aprovecharon la ocasión para burlarse de sus conocidos aficionados al Club América. Uno escribió: “Siendo americanista y con el buen gusto musical de su majestad imperial soy inmune a sus comentarios”.

Esta no es la primera vez que Silverio se pronuncia públicamente contra el equipo que más títulos tiene en México, pues durante una reciente entrevista que cedió para el podcast Café con Mezcal confesó que considera al equipo como lo más “detestable” y, por lo tanto, todos sus aficionados también lo son.

“Realmente me acerqué al América porque me parece lo más detestable que hay hay en la Ciudad de México. Irle al América habla muy mal de cualquier persona”, comentó.

Por otro lado, hace unos días Silverio compartió una fotografía del Dr. Simi que recibió en una de sus presentaciones. Como muchos fans han hecho con sus artistas favoritos, el peluche fue caracterizado como el DJ y para ello le colocaron un short rojo, una camiseta sin mangas y un suéter, esto además de su bigote y su melena.

