Las razones por las que Andrés Manuel López Obrador le tendría tanto respeto a Belinda

Belinda mostró en varias ocasiones su apoyo a Andrés Manuel López Obrador (Instagram)

Belinda se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana y no solamente por su paso en la industria musical, pues la influencia que tiene la también española en tierra Azteca ha invadido cualquier tipo de esfera social, incluyendo la política. No por nada se ha convertido en una de las “consentidas” del actual presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, aunque su historia comenzó antes de que él se convirtiera en el titular del poder ejecutivo de la nación.

Y es que en más de una ocasión AMLO se ha referido de manera muy respetuosa hacia la cantante pop, a quien, por ejemplo, recientemente en una de las mañaneras que realiza desde Palacio Nacional la mencionó ante la posibilidad de tener al exponente de regional mexicano -y su ex novio- Christian Nodal en un concierto gratuito desde la pancha principal de la Ciudad de México, pero todo claro siendo consultado previamente con ella y solamente siendo realizado si es de su aprobación.

¿Pero cómo nació la gran amistad que hay entre el político y la también actriz? Volviendo unos años atrás se puede encontrar la respuesta, pues durante uno de los eventos más importantes que todo aspirante a la presidencia debe hacer, ella con su frase más icónica lo felicitó y apoyó públicamente.

“En mi opinión Andres Manuel #GanandoComoSiempre”

El 21 de mayo del 2018 comenzó todo. La cantante de En La Obscuridad, En El Amor Hay Que Perdonar y I Love You…Te Quiero reconoció como ganador del segundo debate presidencial a Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’. A través de su cuenta de Twitter, la también actriz mexicana publicó “#DebateINE en mi opinión Andrés Manuel #GanandoComoSiempre”, generando una ola masiva de reacciones de todo tipo de personas, pues desde colegas del medio del espectáculo, hasta políticos quedaron tónicos con el apoyo de la popera.

“Amo a mi país y quiero lo mejor para él”

Usando de nuevo sus redes sociales, previo a las elecciones que le dieron el triunfo a AMLO, Belinda refrendó que Andrés Manuel López Obrador era el ganador del segundo debate presidencial, generando opiniones encontradas entre sus seguidores, algunos de los cuales respaldaron a la cantante, mientras que otros cuestionaron su postura política. Ante ello, la intérprete explicó por qué decidió expresar su afinidad por él y su obvio voto en las elecciones del 1 de julio del 2018.

Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión... — Belinda (@belindapop) May 21, 2018

“Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el primero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego”, agregó la cantante, junto al hashtag “#YoConAMLO”, escribió Belinda en Twitter.

Belinda fue la máxima estrella en el AMLO Fest 2018

El 27 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el entonces candidato realizó su cierre de campaña llamado AMLO Fest, que inició a las 17:00 horas y contó con la participación de artistas como Margarita La Diosa de la Cumbia, Eugenia León, Susana Harp y La Banda de Tlaxiaco, Los Jaraneros y obvio Belinda.

Desde el triunfo electoral en 2018, ha habido una buena relación (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

Con más de una hora en escena, la cantante pop dio un show como pocas veces lo ha hecho, pues se trataba de algo muy especial. Siendo este solo el inicio de una ola de favores y apoyos públicos que han mantenido hasta la actualidad, pues aunque estamos a solo dos años de tener un nuevo presidente, Belinda sigue siendo “la consentida” de Andrés Manuel López Obrador.

