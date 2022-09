AMLO buscará reconciliar a Nodal y Belinda con concierto en el Zócalo: “No queremos hacer un desaire”

AMLO habló de la posibilidad de que Christian Nodal se presente en el Zócalo capitalino, aunque bromeó con invitar a Belinda para una “reconciliación” (Fotos: (IG/nodal//Presidencia//Getty Images)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró contento por la asistencia de miles de personas al concierto gratuito de Grupo Firme, por lo que habló de la posibilidad de que Christian Nodal se presente también en el Zócalo capitalino; no obstante, bromeó con invitar a Belinda para una “reconciliación”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 26 de septiembre, el mandatario mexicano calificó como “una buena iniciativa” de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, el concierto de la agrupación de música regional mexicana, en el que, con un total de 208 mil mexicanos, se rompió el récord de asistencia “a cualquier concierto” realizado en la Plaza de la Constitución.

Por ello, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que existen otros artistas que han manifestado su interés en presentarse en la plaza de forma gratuita; tal es el caso, indicó, del cantante de música regional mexicana, Christian Noda.

El presidente bromeó en que se enteró que el cantante estaba peleado con Belinda (Foto: Instagram/@belindapop)

“No sé quien me dijo que había otro artista famoso que quería... Christian Nodal, (dijo) que quería participar y no cobrar, sería buenisimo”

Sin embargo, el presidente bromeó en que se enteró que el cantante estaba peleado con Belinda debido a su reciente ruptura, y como no le gustaría tener problemas con la también actriz, quien ha sido cercana y apoya públicamente a la llamada Cuarta Transformación (4T), buscará una reconciliación de la ex pareja en el Zócalo.

“Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados?porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”

“Ayer fue un día extraordinario”: AMLO habló sobre concierto de Grupo Firme

El jefe del Ejecutivo admitió que se “asomó desde una ventana” de Palacio Nacional para disfrutar del ambiente (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro)

Sobre el concierto del pasado domingo 25 de septiembre, el presidente López Obrador felicitó a la mandataria capitalina por su iniciativa, pues aseguró,“no sólo de pan vive el hombre”.

En su tradicional mañanera, el jefe del Ejecutivo admitió que se “asomó desde una ventana” de Palacio Nacional para disfrutar del ambiente, y expresó su emoción de ver tantos fanáticos reunidos.

“Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados, porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso”, relató.

Asimismo, recordó que el evento generó polémica con la oposición a su administración, por lo que les dedicó la famosa canción de Grupo Firme,Ya supérame.

“Generó polémica porque no les gusta, como diría mi amigo (Joaquín) López-Dóriga, la música del grupo Afirme, dice. No, es Firme, Grupo Firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supérame. Muy bien y una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno”, dijo entre risas.

Información en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: