El misterio detrás del cinematógrafo desaparecido en el centro de la CDMX y hallado muerto en Tlalnepantla

Óscar Chávez, de 30 años, fue visto con vida por última vez en su casa; luego de una semana, le hicieron saber a la madre del joven que hallaron el cuerpo a más de 20 km de donde desapareció (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México)

Luego de una semana desaparecido, el cineasta y fotógrafo Óscar Chávez fue hallado sin vida en Tlalnepantla, Estado de México. La última vez que el joven fue visto con vida, fue en la puerta de su casa, que se ubica en el centro de la capital mexicana. Su mamá y amigos denunciaron que la Fiscalía no habría realizado las investigaciones necesarias pese a que se levantó la denuncia.

Desde el pasado 8 de octubre comenzó a circular en redes sociales que el joven de 30 años Óscar Chávez Báez se encontraba desaparecido. Alrededor de las 2:40 horas de este mismo día fue visto por última vez, captado por cámaras de seguridad privadas. Tanto su mamá como sus amigos difundieron su ficha de búsqueda a partir de entonces.

Pese a los esfuerzos que realizaron, no encontraron al fotógrafo con vida, sino en una morgue del EdoMex. La mamá de Chávez Báez y una de sus amigas recalcaron que él no podía moverse debido a que tenía una herida grave en la pierna y, además, las autoridades les informaron que el joven habría muerto el mismo día de su desaparición.

Mi querido amigo Oscar Chavez Baez esta desaparecido desde ayer a las 2:40 am. Les@pudo difundir este post para que lo podamos encontrar lo antes posible. Es como mi hermano, por favor cualquier información es mucha ayuda. pic.twitter.com/QIy0FMeVQR — tu gfa maryjane (@mjsoul_) October 9, 2022

Según compartieron los amigos del fallecido, aunque se denunció la desaparición de Óscar desde el 8 de octubre, sus seres cercanos, al ver que la Fiscalía no lo estaba buscando, comenzaron a recorrer calle por calle cerca de donde vivía el joven, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Gracias a esto fue que tuvieron acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad privadas.

Según se puede ver en las imágenes, en la madrugada del 8 de octubre Chávez estaba corriendo por la calle República del Salvador.

La mañana del viernes 14 de octubre, María José Castillo, una de las amigas cercanas del joven, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para su programa radiofónico, detalló que la madrugada del 8 de octubre ella y otras personas se encontraban en la casa de Óscar, pues él tenía una herida a causa de una quemadura de tercer grado en la pierna luego de un accidente en la cocina y lo cuidaban.

Escucharon cómo alguien tocó a la puerta, Chávez fue a abrir y nunca más lo volvieron a ver con vida. Algo que les extrañó es que la movilidad de su amigo estaba restringida debido al accidente que sufrió y no había motivo aparente para que decidiera dejar su casa a esa hora y con tal herida.

“Nos dijo que alguien le estaba marcando, que había llegado una amiga, que le iba a abrir. Le dijimos: ‘No bajes, vamos nosotros, tu pierna está mal’.Pero el dijo: ‘Sí, yo puedo’ (...) A la hora de que bajó, no regresó nunca (...) dejó la puerta abierta”, desde entonces comenzó su búsqueda, la cual no paró hasta la noche del 14 de octubre.

La familia y amigos de Óscar Chávez volvieron a verlo, pero sin vida y con múltiples contusiones en una gaveta del anfiteatro de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de México, en Tlalnepantla.

La madre, Beatriz Báez, denunció ante la cámara de Imagen Noticias que la Fiscalía no habría hecho algo por encontrar a su hijo.

“Yo he estado dando vueltas con las autoridades y no habían hecho nada. Hoy apenas me están avisando que mi hijo apareció, y muerto. No se vale, no se vale porque pudimos haber evitado eso”, dijo la señora.

Entre lágrimas, señaló que las autoridades le informaron que su hijo murió el mismo día en que desapareció. “Me están diciendo que murió desde el mero día que desapareció y no me pueden decir por qué, cómo murió, o no me pueden decir nada”, denunció.

Beatriz exige justicia no solo por la muerte de su hijo, sino porque las autoridades no habría actuado en su búsqueda.

“Mi hijo es un ser humano, mi hijo no era malo. ¿Por qué tienen que ser hijos de ellos para que muevan un dedo y aparezcan, como con varita mágica? No se vale, es un ser humano. Me quitaron parte de mi vida. Quiero que esto no quede impune”

SEGUIR LEYENDO: