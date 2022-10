Adrián tuvo viruela del mono, su caso mostró deficiencias del sector salud para diagnóstico y freno de contagios

El virus de la viruela de mono (Monkeypox) sigue siendo un tema que, para la Secretaría de Salud (SALUD) solo brinda informes e infografías en su portal, mientras que activistas buscan la manera de que el gobierno pueda traer vacunas y proteger a su población.

Entre menos protección y conciencia exista por parte del gobierno más casos de este virus se estará propagando, siendo sus síntomas más fuertes que el de COVID-19.

Según los datos de la Secretaría de Salud, existen dos mil 147 casos en 31 entidades federativas y ninguna defunción. Del total, 98 por ciento corresponde a hombres. En el mundo existen 71 mil 237 casos en 107 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 26 defunciones.

Y a pesar de que existen infografías con explicación de qué hacer si se contagia uno de viruela del mono, son contados los países que tienen vacunas, además no es tan fácil poder tener pruebas para saber cuál es tu estatus ante esta enfermedad.

Por esa razón Infobae LGBT+ habló con Adrián Arnés quien narró cómo fue su proceso con la Viruela del mono, cómo se dio cuenta y qué es lo que hizo una vez que se enteró.

El comunicólogo (con enfoque en derechos humanos y diversidad sexual) empezó con un barro, a un lado de la boca. Creía que desaparecería, pero conforme pasó el tiempo detecto que algo no andaba bien.

“Cuando la pústula deja de verse como un granito y se empieza a ver más grande. Cada vez que aparece algo lo atiendo, pero en este caso no se me quitaba” es ahí donde empezó a dudar.

Ante el susto de estas heridas, decidió preguntar a expertos (amigos doctores) y a pesar de que son ambiguos los síntomas “lo distintivo del Monkeypox son las pústulas, hasta que tienes cierto grado de avance, porque en las primeras cinco etapas puede verse como un grano, roncha o reacción alérgica”.

“Es muy difícil saber, a menos de que ya esté muy avanzado”, advirtió.

(Foto: Instagram, adrianandresmx)

El primer pensamiento de Adrián fue realizarse exámenes de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) para descartarlo, luego de conocer sus resultados ahí supo que podría ser Viruela del Mono.

El problema de poder saber si era o no Viruela del mono es que no hay un acceso tan fácil para obtener una prueba, como lo fue con el COVID-19 que “no estaba tan limitado y contagiabas a cualquiera, aunque este si involucra cierto contacto”.

Después de tener las respuestas no le fue muy fácil conseguir una prueba que le dé como resultado Viruela del Mono, ya que es una población más pequeña, pero “más vulnerada y la única opción es acercarte a una clínica que tenga un enfoque LGBT+ o que sea consciente sobre el tema”, explicó.

En esta travesía Adrián solo ubicó la Clínica Condesa (pública) y Clínica LGBT+ (privada), “no sé cómo ha de ser en otros estados”.

Él desconoce si existen otros lugares donde hagan pruebas, pero se acercó a estos dos lugares porque son clínicas que tienen un trato con la población LGBT+. También buscó a doctores de la comunidad para saber dónde dirigirse, siendo innecesario ir a una Unidad Médico Familiar porque incluso si no tienen pruebas no tenía caso de asistir a una.

El proceso en la clínica Condesa

Adrián contó a Infobae que sí lo atendieron al momento de llegar, pero tuvo que esperar tres horas para pasarlo y hacerle la prueba. “Me tardé dos horas para que me atendieran la primera vez (consulta) y para hacerme la prueba me hicieron esperar una hora sentado”.

“Hacen lo que pueden con sus recursos, la atención fue rápida y algo que me preocupó fue que mis resultados tenían que dármelos en tres días y me los dieron una semana después, eso fue cinco días extra que estuve esperando en mi casa”, afirmó.

Sin embargo, algo que si parece preocupante es que no hacen prueba si uno no tiene pústula y síntomas. Si no los tienes no te hacen prueba de sangre “porque se desperdician”.

¿Cómo detectar los síntomas?

Autoridades sanitarias en México alentaron sobre el avance de la viruela del mono en México (Fotos: Getty Images)

Cuando el infectado adquiere el virus tiene un periodo de incubación de tres días (más o menos). Después aparecen las pústulas los primeros 10 a 15 días, pero en ese tiempo la persona infectada puede contagiar, aunque no se tenga ninguna pústula.

A partir del día 10, las pústulas aparecen (o un poco más) y activas duran de 7 a 10 días, que son otras dos semanas. “Ahí estamos hablando que es un mes completo y ese tiempo que no tenía visible yo ya estaba contagiando y cómo no tenía ningún otro síntoma ¿qué iba a saber yo?”.

De igual forma para esta enfermad aún no hay un tratamiento y al momento en que una persona presenta síntomas se recomiendan que sólo ingieran medicamentos para controlar los malestares (dolor de cabeza, fiebre, entre otros), el único tratamiento es sintomático.

Si uno tiene pústulas

Los pacientes con viruela tienen lesiones en diferentes zonas del cuerpo, desde la cara hasta los genitales. Evolucionan en diferentes etapas, aunque hay casos atípicos/Marcelo Regalado

Adrián se informó sobre cómo tratar las pústulas y comentó a infobae que debe de ponerse un antiséptico para que no se le infecten ya que se deben de secar, es una herida que no se debe de tapar porque sino no se oxigena “ya la mayoría se me están cayendo”.

“Me dieron aspirinas para la fiebre que el domingo pasado me reventó los síntomas de todo: nauseas, dolor de cabeza, fiebre de más de 40 grados, mareos (vértigo) temblaba en la noche, comezón y me salieron más pústulas”, indicó.

“El doctor no me explicó mucho realmente, pero me dijo sobre la incubación del virus y el tiempo que salen las pústulas. Hasta que me dieron el resultado fue cuando me explicaron”.

A pesar de que fue consciente, Adrián se apresuró para hacerse la prueba, pero se tardaron mucho el cual pudo exponer a varias personas.

Para este virus nada más piden que la persona se aísle (en la pagina del seguro menciona que se aísle voluntariamente), pero Adrián recomendó lavar sabanas, platos de cocina y evitar contacto con cosas externas, prácticas sexuales descartadas y no tocar las pústulas porque “es lo más contagioso”.

En la página de SALUD mencionan que las medidas básicas de prevención son: Lavar constantemente tus manos con agua y jabón o gel antibacterial, no tener contacto físico con personas enfermas o con sospecha de enfermedad, incluyendo contacto sexual, evita tocar los objetos o materiales con los que hayan estado en contacto personas enfermas, además las personas enfermas pueden contagiar desde que inician síntomas hasta que todas las lesiones de su piel sean cicatrices.

En la página de la Secretaría de Salud se menciona que, de los casos confirmados, “98 por ciento corresponde a hombres y dos por ciento a mujeres; 47.3 por ciento de las personas tiene entre 30 y 39 años, es decir, mil 015 de los dos mil 147 confirmados. Asimismo, de los menores de 20 años, 11 tienen 19 años; cinco, 18 años; tres, 17; uno, 16; uno, 15; dos, 13; uno, 12; uno, 11; dos, nueve; y uno, tres”.

Es más probable que con líquidos o fluidos las personas se contagien, razón por la cual también se recomienda evitar las relaciones sexuales con desconocidos o en su caso usar condón en las relaciones sexuales.

