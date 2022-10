Quién es Alejando Encinas Nájera, el nuevo subsecretario de Comercio Exterior

La tarde el 14 de octubre Raquel Buenrostro presentó a Alejandro Encinas Nájera y a Luis Abel Romero como los nuevos integrantes al equipo de la SE.

Raquel Buenrostro, la más reciente titular de la Secretaría de Economía (SE), presentó a Alejandro Encinas Nájera como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior después de la salida de Luz María de la Mora. Ella se encargaba de las negociaciones con Estados Unidos (EEUU) y Canadá sobre las consultas del T-MEC acerca de la política energética de México y ahora será Encinas Nájera quien realizará dichas tareas.

El nombramiento del nuevo subsecretario sucedió el mismo día en que María de la Mora presentó su renuncia y la cual fue comunicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia de prensa. De acuerdo con el mandatario, aparentemente Buenrostro fue quien le solicitó la dimisión del puesto.

“Parece que presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria, no sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno si son buenos, si es bueno su desempeño, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de economía”, mencionó el ejecutivo nacional durante la mañanera de este viernes 14 de octubre.

Fue esta tarde cuando la SE presentó a Alejandro Encinas Nájera como el nuevo sustituto de la ex subsecretaria de Comercio Exterior y a Luis Abel Romero López como subsecretario de Industria y Comercio. Pero quién es y cuál es el perfil de Encinas Nájera.

Según datos proporcionados por el Gobierno de México, el funcionario público tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidad por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es maestro en Ciencias Políticas por parte de la Universidad de Barcelona y realizó sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alejandro Encinas Nájera tiene estudios por parte de la UNAM y es autor del artículo "T-MEC y su mecanismo laboral de Respuesta Rápida: Una guía de acción para México".

De 2014 a 2018 fungió como Director General de Investigación Estratégica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y desde el inicio de la actual administración se desempeñó como el titular de la Unidad Política Laboral y de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Trabajo, donde fue el punto de contacto para la gestión de los capítulos laborales de los tratados comerciales y tuvo a su cargo las negociaciones del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

No obstante, uno de los rasgos más interesantes del nuevo integrante del equipo es que es hijo de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario del Gobierno Federal y quien es el encargado de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas Rodríguez es el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Fue miembro del Partido de la Revolución Democrática y Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. REUTERS/Edgard Garrido

Con la llegada de Encinas Nájera y de Abel Romero López la SE espera fortalecer el diálogo de la actual administración en las negociaciones del T-MEC; así como lograr una mejor coordinación para la aplicación de medidas que combatan la actual inflación que se vive en el país.

“Con este equipo se fortalece el diálogo dentro del Gobierno de México, fundamental e indispensable para la elaboración coordinada de las respuestas a las consultas del T-MEC. (...) También se pretende lograr una mejor coordinación gubernamental para la implementación oportuna de estrategias que permitan abatir la inflación”, mencionó la dependencia a través de un comunicado.

Tras el nuevo nombramiento de Encinas Nájera al puesto, la ex funcionaria María de la Mora agradeció al ejecutivo nacional la oportunidad de trabajar a su lado, así como a todo su equipo de trabajo y le deseó el mayor de los éxitos a su reemplazo.

“Agradezco al presidente AMLO la oportunidad de servirle a México como subsecretaria de Comercio Exterior y deseo el mayor de los éxitos a Encinas Nájera. Gracias a mi gran equipo de trabajo en la Subsecretaría y a todos quienes nos apoyaron durante estos cuatro años.”, escribió en redes sociales.

