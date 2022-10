Este es el cartel final del festival Hell & Heaven 2022 y bandas por día

El Hell and Heaven 2022 estará encabezado por Scorpions, Kiss, Slipknot y Judas Priest. (Foto: especial)

Desde que el festival de música Hell and Heaven Open Air 2022 anunció parte de su cartel oficial y que se llevará a cabo el próximo 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso, ubicado en Toluca. Los fans siguieron a la expectativa, pues a pesar de contar ya con los headliners por casa uno de los días, todavía faltaban bandas por anunciar.

“El 2020 paró el mundo luego de la última vez que nos reunimos. Dos años después estamos de regreso y no venimos solos. ¡Se parte de esta gran celebración junto a grandes leyendas de la música! Estamos felices de volver a verlos”, se pudo leer en el gran anuncio que lanzaron a través de sus redes sociales, el pasado 25 de agosto.

Se reveló el cartel completo para el festival de metal en México Hell & Heaven 2022. (Foto: Twitter @Megadeth)

Fue entonces que este 13 de octubre, el Hell and Heaven Open Air confirmó los artistas y bandas que se presentarán los 3 días de metal. De las cuales hubo varias que desataron la euforia de los amantes del metal, por ejemplo The Interrupters, Black Flag, Doro y más.

Los tres gigantes que encabezarán el viernes, sábado y domingo lleno de metal son Slipknot, Scorpions y Kiss con su último concierto en México pues la banda ya se está despidiendo para retirarse de los escenarios.

La venta general comenzó desde el pasado 8 de septiembre y en el transcurso de las semanas la productora reveló también la opción de camping para esta edición del Hell and Heaven Open Air.

Kiss tocará por última vez en México el próximo 4 de diciembre de 2022. (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.)

Precios

Individual 1 día: 1,590 pesos MXN (fase 1), 2,990 pesos MXN (fase 2), 3,590 pesos MXN (fase 3),

Abono 3 días: 4,200 pesos MXN (fase 1), 8,200 pesos MXN (fase 2), 9,800 pesos MXN (fase 3),

Puntos de venta: Forum Buenavista, Mundo E y Plaza Universidad

El campaming Hell and Heaven ofrece una estancia por 5 días y 4 noches con zona de higiene, zona de alimentos, enfermería, iluminación y seguridad por el precio de 7,200 pesos MXN.

Dirección del Foro Pegaso: Carretera Toluca-Naucalpan, 50230 en San Mateo Otzacatipan.

Cartel completo y bandas por día

Viernes 2 de diciembre: Scorpions, Doro, Epica, Yngwie Malnsteen, Mini Pony, Cemican, Obesity, Pantera, Meshuggah, Arch Enemy, Spirit Box, Deadly Apples, Salvador y Los Eónes, El Chivo, Candlebox, Soul Asylum, Filter, Alien Ant Farm, Anima Tempo, Nexus, The Genotype, Brain Rage, Killbane, After Silence, Venom, Cradle Of Filth, Posessed, Taake, Naglfar, Mortuary, Lepra, Architect Of Nightmare, Evil Entourge, Dies In The Sky, Mexxica.

Sábado 3 de diciembre: Slipknot, Trivium, Behemoth, Heaven Shall Burn, Pain, Los Viejos, Aetherevm, Judas Priest, Architects, Kittie, Gwar, Corrosion Of Conformity, S7N, Okktli, Bad Religion, Black Flag, Hatebreed, Doyle, Total Chaos, Especimen, Garrobos, Todos Los Muertos, The Shelter, Samael, Benediction, Cryptic Slaughter, Cruachan, Kampfar, Nifelheim, Demolition Hammer, Revocation, Destroyer 666, Shattered Vessels, Artilleria, AceKool, For Centuries, BChaos, The Dark Silence Of Death, Nygma, Douchebagz, Hijos del Muerto, Godless Procesion y Feed the Vulture.

Sli´pknot regresará a México para uno de los festivales más esperados de este 2022. (Foto: Beto Landoni)

Domingo 4 de diciembre: Kiss, Mercyful Fate, Stryper, While She Sleeps, Butcher Babies, Santa Cruz, Nightbreed, Megadeth, Anthrax, P.OD., Avatar, Vended, Strike Master, Fractal Dimension, Ska-P, Panteón Rococó, The Interrupters, Soziedad Alkoholika, Los Tres Puntos, Voodo Glow Skulls, Tijuana No, Garigoles, Los Mala Vibra, Orwell, Slaughter To Prevail, Suicide Silence, Hypocrisy, Born Of Osiris, Einherjer, Tormentor, Kanonenfieber, Transmetal, Tulkas, Rotten, Forbbiden Rites, Tamadr3, Fxck the Monster, Surviving, Cabron, Masters And Sinners, Semper Acerbus.

