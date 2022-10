Captaron a Gustavo Adolfo Infante en Televisa y se desató contra Adame y Gaby Spanic

Según Gustavo, Gaby debe pagarle miles de dólares o será embargada (Fotos: Instagram @gabyspanictv // Imagen TV)

Insospechadamente, Gustavo Adolfo Infante acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel en la mañana de este jueves 13 de octubre. El comunicador de espectáculos se hizo presente en la televisora más histórica del país, por lo que su presencia causó asombro a los reporteros que lo interceptaron a su salida del inmueble.

Tras cuestionarle qué hacía en el lugar, el periodista simplemente contestó: “Vine a visitar a un amigo. Yo soy, desde hace 19 años, 20 años casi, exclusivo de Grupo Imagen para México, por lo cual no puedo trabajar en ninguna otra televisión abierta en México que no sea Grupo Imagen”.

Asimismo, el titular de De primera mano fue cuestionado respecto a las recientes polémicas y asuntos legales en los que ha estado inmerso. Y es que hace unos días se rumoró que Ingrid Coronado habría sido invitada a integrarse al matutino Sale el sol, programa de Imagen Televisión, siendo que la conductora habría puesto como condición que Gustavo fuera despedido del show.

Presuntamente, Ingrid Coronado puso como condición que despidieran a Gustavo para así poder incorporarse a 'Sale el sol' (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

“No tengo idea, yo tengo una orden de restricción por parte de esta persona, por lo cual no puedo hablar por una declaración que su ex marido dio en uno de mis programas, entonces no puedo hablar. No lo sé, pero se me haría muy extraño que alguien que no tiene trabajo en televisión vaya a intentar imponer condiciones para entrar a un lugar. Yo no sé si yo sea o no importante para Imagen, pero por lo menos llevo 19 años trabajando para ellos y muy contento”, expresó el polémico periodista.

Asimismo, fue cuestionado sobre la intención de Alfredo Adame por interponer una denuncia legal contra el reportero Carlos Jiménez ‘C4′, quien dio a conocer un video donde se aprecia que fue el actor quien comenzó ‘tirando golpes’ en la reciente riña que protagonizó y que le causó severas afectaciones en el rostro.

“Yo creo que él está en todo su derecho de hacer lo que él guste, los videos no mienten, la crónica que él relata nomás vive en su imaginación: él dice que él sale de su casa para ayudar y se nota que él le grita algo a una persona que se regresa, le tira dos patadas, mismas que no le conecta, le tira un golpe, mismo que no le conecta y al señor una de las personas le da un solo golpe. Todo aquello de que le pegó con un tubo, un bóxer, una piedra y de que eran unos montoneros y demás, es mentira, se llama defensa propia”, explicó.

Los agresores de Adame están en la cárcel injustamente, según el periodista (Fotos: Gettyimages)

Además, Infante calificó como una injusticia que los agresores de Adame hayan sido remitidos a las autoridades y se encuentren privados de su libertad.

“Si yo le tiro un golpe a cualquiera de ustedes y me responde y me tira los dientes, se están defendiendo. Yo creo que estas personas se estaban defendiendo y me parece absolutamente injusto, si es por el problema con Adame, que estén en la cárcel”.

Por otro lado, Gustavo Adolfo reiteró su triunfo en los tribunales contra la actriz Gaby Spanic, quien años atrás lo demandó por presuntamente difamarla. Al respecto, el periodista explicó que la venezolana debe pagarle miles de dólares, que destinará a la beneficencia.

Al momento, Gaby Spanic no ha hablado públicamente sobre el presunto triunfo legal del periodista (Foto: Instagram @gabyspanictv / gustavoadolfoinfante)

“Las autoridades de México protegen la libertad de expresión, tal es así que un tribunal colegiado me acaba de dar la razón de que Gabriela Spanic no tiene nada que reclamar del supuesto daño moral, que tenemos tantos años con este juicio. Me ha hecho perder tiempo, dinero, esfuerzo y finalmente la señora está forzosamente obligada a pagarme lo que me debe, han de ser como 20 mil dólares, 400 mil pesos”.

“Yo todavía le escribí hace unos meses y le dije ‘Gaby, vamos a dejar las cosas así, vas a perder, o sea pa’ qué, y me dice ‘no, hasta donde sea’, entonces ahora está condenada a pagar y si no paga le van a embargar y luego vamos a poner de remate las cosas, y el dinero no lo quiero yo. Bendito Dios gracias a que tengo muchos trabajos, y que no soy rico, y que Grupo Imagen me paga bien y puntualmente, no lo necesito, lo voy a donar tal cual a una institución de niños con cáncer”, expresó el titular de El minuto que cambió mi destino.

