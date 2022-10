Christian Chávez aclaró si existen conflictos entre Maite Perroni, Dulce María y Alfonso Herrera

La única reunión pública que contó con los 6 fue en diciembre del 2019 (Foto: Instagram/@anahi)

La boda de Maite Perroni y Andrés Tovar sigue dando de qué hablar. Y es que los enamorados no solo sorprendieron al unir sus vidas en matrimonio tan solo un mes después de anunciar su compromiso, también impresionaron con su majestuoso evento en Valle de Bravo, donde lograron reunirse con tres ex integrantes de RBD. Lamentablemente Dulce María y Alfonso Herrera no pudieron asistir, lo que levantó sospechas de un posible distanciamiento.

En medio del escándalo, Christian Chávez se pronunció al respecto durante un reciente encuentro con medios. Sin profundizar en detalles dejó entrever que posiblemente sus ex compañeros no acompañaron a Maite Perroni porque debido a la premura de la unión matrimonial no habrían logrado encontraron un espacio en sus apretadas agendas por sus respectivos proyectos profesionales.

(Foto Instagram: @maiteperroni)

No, la verdad es que no sé. Creo que Poncho no estaba en México, creo que Dulce estaba grabando algo más. Lo que sí les puedo decir que todos estamos muy bien y que fue muy bonito [...] En este tipo de bodas no todo el mundo puede, algunos están grabando, algunos están fuera del país, pero creo que el cariño se siente.

No obstante, comentó que tanto él como Christopher Uckermann y Anahí se la pasaron muy bien con su querida amiga y recordó que estuvieron bailando toda la noche como cuando salían de fiesta durante sus giras o las grabaciones de la telenovela. De hecho, en redes sociales se viralizó un video en donde aparecen los cuatro ex RBD cantando Sálvame, icónico tema del melodrama.

“Creo que estuvimos bailando como cuando estábamos chamacos, pero la verdad creo que es parte de las bodas. Aunque a veces te dicen ‘entiendo por lo que pasaron [telenovela y grupo] nadie puede entender si no somos nosotros mismos lo que nosotros vivimos”, dijo.

Respecto a la posibilidad de un esperado reencuentro de la banda, Christian Chávez dejó entrever que podría ocurrir en un futuro, pero no está dentro de sus próximos planes, pues considera que: “Con la edad aprende a dejar que las cosas pasen si tienen que pasar y cuando tienen que pasar”.

Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann acompañaron a su gran amiga en su enlace matrimonial

Por último aplaudió que Maite Perroni y Andrés Tovar eligieran celebrar su boda en Valle de Bravo, Estado de México, porque tiene un gran significado tanto para los ex RBD como para sus fans, pues ahí grabaron las primeras escenas de la telenovela hace aproximadamente 20 años.

Dulce María no asistió pero sí felicitó a los enamorados

Pese a que no hicieron acto de presencia en el evento, la ex RBD no perdió la oportunidad de felicitar a su ex compañera y su esposo por este importante paso en su vida. Fue a través de las historias de Instagram donde Dulce María reposteó la imagen de la boda y escribió: “Felicidades Maite y Andrés, deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones y que sigas cumpliendo tus sueños, estoy con ustedes de corazón. Te ves hermosa”.

Quien brilló por su ausencia en todos los sentidos fue Alfonso Herrera, quien no solo no asistió a la boda, tampoco publicó nada al respecto en sus redes sociales. No obstante, en una reciente encuentro con diversos medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor dijo que no sabía si iba a asistir debido a los proyectos que tenía pendientes.

“Me encantará y también depende mucho de los proyectos y del trabajo, que eso es lo más importante. Saben que ella siempre será alguien muy especial y le deseo toda la felicidad”, dijo.

