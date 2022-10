Por qué Jacobo Zabludovsky le dijo a María Félix que le tenía lástima

La ocasión en que María Félix dejó callado a Jacobo Zabludvsky (Foto: Archivo Web)

María Félix también conocida como La Doña fue una figura emblemática del cine mexicano de la Época de Oro, no solo por su impecable trabajo como actriz sino también por su dura personalidad, su carácter único y su inteligencia a la hora de responder en las entrevistas.

Algunos la llegaron a tachar como soberbia, por sus ácidas y contundetes respuestas, tal como sucedió con el periodista Jacobo Zabludovsky, que a pesar de la amistad que tenían, La Doña lo dejó sin palabras durante el programa de televisión Automex Presenta de 1968.

Y es que en una entrevista exclusiva del programa de Pedro Ferriz Santa Cruz, Jacobo Zabludvsky le dijo a María Félix que le tenía lástima, a lo que ella sin titubear dijo: “No lo creo, ¿por qué me va a tener usted lástima?”.

“Yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima de estos medios, del cine, de la televisón, del radio porque el cine la creó, la hizo tan grande como usted es”, dijo Zabludvsky.

Foto de la entrevista de 1968 (Foto: Archivo Web)

Por su parte, la actriz negó esta afirmación “No me crió nadie más que mi tata Dios”, mientras que el periodista seguía insistiendo en que el cine la ayudó a tener toda la fama de aquella época.

“El cine no, me ayudó el público, el cine no”, respondió La Doña a la par que Zabludvsky se reía para después argumentar que era esa misma gente la que no le permitía salir a la calle libremente.

“Le piden autógrafos, critican su vida, cada vez que usted se ha casado, si se ha casado usted alguna vez...” comentó el periodista en tono sarcástico, ya que María Félix tuvo varios matrimonios, entre ellos con Jorge Negrete y su boda espectacular.

Sin pensarlo, La Doña le respondió “Eso no le importa a usted, en qué quedamos usted y yo (...) A mí no me molesta nada, si vamos a estar en un tono armonioso como yo creo Jacobo, que estaremos siempre ¿verdad?...”.

Sabes la razón por la que Jacobo Zabludovsky le dijo a María Félix que le tenía lástima en una entrevista realizada durante el programa de Pedro Ferriz? Aquí puedes encontrar la respuesta, aparte de ver la forma en que le respondido “la Doña”. Disfruta de este video pic.twitter.com/4GMxgEUtnm — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) October 11, 2022

Después de ese argumento, el periodista prefirió quedarse callado y reírse sin más. Luego de eso, la entrevista continuó con preguntas algo tensas, pues Zabludvsky abordó la supuesta obsesión de María Bonita por el dinero.

“Creo que tiene una gran obsesión por el dinero, eso de que tiene caballos corriendo en París, de que todo el oído cubierto de esmeraldas, tantas alhajas, eso es una manifestación...”, lo interumpió La Doña y dijo:

“Es el respeto que le tengo al público, les gusta verme con las cosas que yo traigo de París, les gustaba verme arreglada, ¿cómo quiere que venga huarachuda al programa?, me pongo lo mejor que puedo, como usted también”, puntualizó.

A pesar de esa entrevista, ambos tenían una buena amistad que continuó por años y esto lo declaró el mismo Jacobo en una antigua entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

María Félix y Jacobo Zabludovsky eran grandes amigos (Foto: Archivo Web)

“Fuimos muy amigos, te cuento una anécdotra. No estaba Zarita, mi esposa, en México pero ella sabía la amistad que los tres teníamos y María Félix era muy aficionada a los tangos igual que yo (...) Me habla por teléfono (no está Zarita) y me dice llévame Forever Tango (...) El teatro totalmente lleno, María con su cabellera color caoba, en el esplendor de su belleza, madura ya (...) Fuimos detrás del telón, toda la compañía, todos los músicos, bailarines, los cantantes los ayudantes, como cuarenta personas estaban formadas para que María Félix les pasara revista, te imaginas eso... Impresionante”, relató Jacobo la experiencia que tuvo con su amiga.

