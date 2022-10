El despiadado consejo que María Félix le dio a Lucía Méndez sobre la maternidad (Fotos: Instagram/@luciamendezof/@ladoñanfmx)

Siempre Reinas se ha convertido en un confesionario de grandes situaciones del pasado de algunas de las divas de la televisión mexicana, incluso de otras grandes celebridades de la época, pues Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez con dicha producción han dejado al expuesto muchas cosas de su vida, generando nuevas controversias a pesar de que ocurrieron años atrás.

Caso de ello fue algo externado por La Diva de México ante sus compañeras, a quienes durante una charla les confesó que en algún momento de su vida le platicó a María Félix que quería ser mamá, pero el consejo que le dio La Doña fue más que impactante, pues por una parte compartía el mismo ideal personal, pero por otra parte su experiencia no lograba ser captada a plenitud por ella.

Durante el primer episodio del reality show, una producción original Nippur Media para Netflix llevada por el productor Mario Ruiz De Chávez, Lucía Méndez de manera rápida y concisa relató cómo ocurrió todo y aunque sus palabras ya eran más que suficientes para entender el shock, una serie de gesticulaciones agregaron el toque final que se ha interpretado como una “no aprobación” pero “sí compresión”.

Lucía Méndez en más de una ocasión ha mostrado su gran admiración por María Félix (Foto: Especial)

“Y me acuerdo lo que me decía María Félix (comenzó a imitar su voz) ‘Cuando tengas hijos piensa en ti, todo el tiempo estás pensando en el hijo’. Todavía yo no tenía hijo, obviamente porque estaba en Colorina. Me decía ‘Yo a Quique (Enrique Álvarez Félix) lo mandé a un internado porque no podía atenderlo, y ni modo; tenía que vivir mi vida’”, confesó Lucía Méndez.

Ante las palabras de La Doña, la respuesta de la diva fue diferente a lo que su público pudiera llegar a pensar, pues aunque durante muchos años se le ha catalogado como una mujer muy egocentrista e incluso vanidosa, la respuesta a Félix dejó atónitas a Laura Zapata y Sylvia Pasquel -ya que en ese momento no se encontraba Lorena Herrera-.

“Yo decía ‘O sea, wow, yo no puedo”, finalizó antes de que sus compañeras recordarán las difíciles infancias que vivieron ya que también fueron ingresadas a orfanatos, siendo Pasquel la que detalló lo vivido con Silvia Pinal, la última diva del Cine de Oro mexicano, siendo igual de impactante.

La diva mantiene una buena relación con su hijo (Foto: Instagram/@luciamendezof)

“Yo estuve en un internado en Cuernavaca. Cuando mi mamá se casó con Gustavo Alatriste me llevaron a un internado. Si es divertido y no, porque al final del día era muy divertido convivir con muchas niñas como yo, pero luego llegaba el fin de semana que todos llegaban a recoger a sus hijos y tú te quedas ahí, tampoco nunca pero de 20...18 [veces no iban por ella]″, declaró Sylvia.

¿Quién fue Enrique Álvarez Félix y por qué La Doña no era cariñosa con él?

Enrique Álvarez Félix, nació el 6 de abril de 1935 en Guadalajara, Jalisco, sus padres fueron María Félix y Enrique Álvarez, quién era comerciante, cabe mencionar que en aquel entonces La Doña todavía no era famosa. Los primeros años de vida de “Quique”, como le decía su madre, fueron sumamente turbulentos pues sus padres se divorciaron y aunque en primera instancia había quedado al cuidado de su madre, unos meses después, su padre decidió raptarlo por lo que pasó gran parte de su infancia con su familia paterna.

Enrique Álvarez Félix fue el único hijo de 'La Doña' (Foto: Sectorcine)

Ante la nueva confesión de Lucía Méndez, una vez más quedó comprobado que María Félix no mantuvo una buena relación con su también fallecido hijo, sumándole a la lista la supuesta homosexualidad de él que también habría sido un motivo de rechazo.

