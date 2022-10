Humberto Zurita contó qué lo enamoró de Stephanie Salas

Humberto Zurita por fin confirmó que “ama” a Stephanie Salas (Fotos: Instagram/@stepaniesalasoficial/@zuritahm)

Ahora que Humberto Zurita confirmó que sostiene una relación amorosa con Stephanie Salas, el actor fue cuestionado al respecto. En un encuentro con la prensa, asimismo el histrión reveló que el amor que siente por la fallecida Christian Bach, con quien estuvo unido en matrimonio por más de tres décadas, pervivirá en su vida:

“Eso no se va a acabar nunca, es que eso en mí no tiene un fin, por así decirlo. Es la mujer con la que yo compartí 36 años casi de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí lo que era el verdadero amor, el respeto, el cariño, la amistad, incluso la sociedad laboral, así que cómo dejarla de lado. Es imposible, ella está siempre en mi corazón”, expresó el actor de 68 años.

Junto a Chrstian Bach, el actor formó una familia por más de 30 años (Foto: Getty Images)

Y es que por azares del destino, ahora el histrión ha formado una pareja con Stephanie, de quien Christian Bach era muy cercana sin que él siquiera lo supiera.

“No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie, muy muy amiga, incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros muchas veces, yo la conozco desde muy chiquita, por eso yo nunca voltée a verla como mujer, porque yo le llevo años y cuando Stephanie trabajó por primera vez a nosotros yo creo que tenía 21 años”, recordó el experimentado artista, quien también se dijo muy cercano a otras mujeres de la llamada “dinastía Pinal”.

“Trabajamos en una novela, Al filo de la muerte, y yo creo que ella tenía 21 años, 20, no sé qué edad tenía, era muy chiquita, pero un poquito antes conocí muy bien a Silvia Pinal, siempre ha sido una gran amiga mía, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, y siempre he tenido una muy buena relación con Sylvia Pasquel, a ella la dirigí en teatro también, igual con Stephanie, estuvo conmigo en El protagonista, después Christian la llevó a dos novelas más nuestras”, añadió Zurita.

Zurita destacó que anteriormente no veía a Stephanie "como mujer (Foto Instagram: @stephaniesalasoficial, @zuritahm)

De hecho, la relación familiar se entretejió desde hace muchos años atrás, pues incluso los hijos de ambos famosos llegaron a convivir de pequeños. “Yo no sabía, pero el otro día me estaba enseñando fotos de Mich, su hija, con mi hijo Sebastián, a los tres años de edad en las piñatas. Yo no iba a las piñatas, en ese entonces se estilaba más, ella iba a las fiestas de mi casa y yo ahí la veía, pero yo no sabía que Christian iba a sus fiestas, eran muy amigas”, afirmó.

Respecto a qué fue lo que le enamoró de la mamá de la primogénita de Luis Miguel, Zurita destacó varias cualidades que lo hicieron volverse a dar “una oportunidad en el amor” con la artista de 52 años.

Zurita se expresó muy bien de bisabuela, abuela, madre e hija: Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y Michelle Salas (Foto: Twitter)

“Es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes... A mí la gente con cultura, buena plática, optimista frente a la vida... Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado...es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”, destacó el actor, quien no tiene inconvente en convivir de aquí en adelante con las hijas de Stephanie, quienes ya son adultas.

“A mí lo que me interesa y lo que me encanta es ver a Mich, que la conozco desde niña, ver a Camila, que yo ni sabía que existía, me encantan las dos, son una niñas preciosas, pero por supuesto que mis hijos son primero que cualquiera”, destacó.

