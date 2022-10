Fernando del Solar, todo lo que se sabe a casi cuatro meses de su fallecimiento

Fotos: Instagram/@annaferro8/@ingridcoronadomx

Han pasado más de tres meses del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar y la controversia en la familia del ex conductor de Venga la Alegría continúa más fuerte que nunca después de que Ingrid Coronado asegurara que el famoso dejó a sus hijos Paolo y Luciano ‘desprotegidos’ y acusara a Anna Ferro de saquear el departamento donde vivía el argentino.

Entre los dimes y diretes que se han suscitado en fechas recientes, la madre de Fernando del Solar, Rosa Lina Servidio, quien tampoco se ha quedado callada, compartió desde sus redes sociales un fuerte mensaje con el que se posicionó respecto a la polémica que hay alrededor de su hijo.

“Anna Ferro nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas”, escribió la señora en una publicación de Facebook, la cual fue retomada por Mara Patricia Castañeda.

Asimismo, Servidio mostró su apoyo a la viuda de su hijo y apuntó que sólo los involucrados en el asunto conocían la aparente verdad de los sucesos.

“Anna Ferro, la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. ¡Hoy se cumplen 3 meses de tu partida y honramos tu memoria, hijo! Arriba los corazones, siempre en el mío”, dijo.

Qué dijo Ingrid Coronado sobre Anna Ferro y Fernando del Solar

Fue durante una reciente entrevista en Ventaneando donde Ingrid Coronado reveló que supuestamente Anna Ferro estaría viviendo sin autorización en una de sus propiedades ubicada en Cuernavaca, Morelos, y añadió que la viuda del presentador presuntamente sacó todas sus pertenencias.

“Su viuda (Anna Ferro) vive de forma ilegal en el departamento, yo no había querido hacer un procedimiento porque estaba pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, a los 15 días de la muerte ya no había muebles, honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, comentó Coronado ante las cámaras de Pati Chapoy.

De igual manera, Ingrid remarcó que su departamento actualmente está en un fideicomiso y reiteró que no había intentado proceder legalmente, pues antes que eso estaba al pendiente de cómo se encontraban sus hijos tras el fallecimiento de Fernando del Solar.

Por otro lado, los conductores de Ventaneando revelaron lo estipulado en el testamento de Fernando del Solar, en el cual se pudo ver que el departamento de la Colonia del Valle en la Ciudad de México se lo dejó a sus hijos Paolo y Luciano; sin embargo, actualmente está habitado por la mamá del presentador.

Lo que mantiene angustiada a Ingrid Coronado respecto a la última voluntad del padre de sus hijos es que no está especificado quién se quedará con las cuentas de banco de Fernando del Solar. La misma situación gira en torno al resto de propiedades:

“Hay varias cosas que vendió y está en la cuenta de banco, para que mis hijos se quedaran con ese dinero, él tendría que haberlo especificado hoy por hoy no tengo esa información, a mí este asunto si me sorprendió porque yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera, dependerá de lo que diga el juicio de sucesión, veremos qué es lo que sucede”, dijo.

Expareja de Ingrid Coronado defendió a Anna Ferro

Charly López, expareja de Ingrid Coronado también decidió participar en la enorme controversia tras el deceso de Fernando del Solar y salió en defensa de la viuda del famoso.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por Berenice Ortíz, donde el ex Garibaldi mencionó que si la casa en Cuernavaca llegará a estar a nombre de Fernando del Solar, Anna Ferro podría venderla sin mayor problema.

“Está en todo su derecho, era la esposa y yo creo que inteligentemente a sabiendas de ver la historia y decir ‘si lo dejó ahí me lo quitan’ [...] si estaba a nombre de Fernando y ella, como viuda, tiene todo el derecho de venderlo con lo que este adentro y llevárselo”, sentenció.

