Romina Marcos se pronunció sobre las intenciones de compromiso de su madre con Juan Vidal

En el programa también hablaron sobre la carrera como cantante de Romina Marcos (Foto: Instagram/@mienbrosalairetv)

Niurka Marcos dio a conocer que la relación sentimental que mantiene con Juan Vidal va tan bien, que el actor decidió proponerle matrimonio, lo cual, fue aceptado de inmediato por la cubana. Este hecho ha dado de que hablar a sus ávidos seguidores, así como al círculo íntimo de la vedette, entre los que destaca su hija Romina.

Fue en una entrevista con varios medios de comunicación retomada por People en Español, donde Romina Marcos sin ningún tipo de tapujo, habló sobre la decisión de vida de su madre y celebró que su progenitora esté abierta a las posibilidades de una relación a futuro.

“Creo que mi mamá está empezando a vivir, otra vez, la vida con [ilusión]. Como cuando tienes 15 años y te enamoras por primera vez. Así la siento ahorita, de que se emociona y está superenamorada. Creo que ya viven juntos. Ella vive en Mérida. Entonces, no es como que nos vemos mucho, pero la veo enamoradísima y a él también”, resaltó.

Foto: Instagram / @romimarcos / @niurka.oficial / @juanvidalgil

“La verdad lo que dure, como si les dure toda la vida, ojalá así sea, como si les dura un año, pero lo están disfrutando muchísimo y creo que de eso se trata”, añadió.

Más adelante, la menor de la dinastía Marcos se pronunció respecto a los conflictos legales que enfrenta Juan Vidal, quien aseguró que estas situaciones no le quitan la paz a su madre; por el contrario, se mantiene tranquila con cualquier especulación porque tiene una personalidad muy fuerte.

No existe ya ser humano en esta tierra que haga sufrir a mi mamá. Ya no existe. Existió, tal vez, y en su momento lo lograron, pero hoy día, no hay ser humano que haga sufrir a mi mamá, es una guerrera y ha pasado por muchas cosas”, advirtió.

Madre e hija llevan una cercana relación (Foto: Instagram)

Para finalizar, Romina aplaudió que su madre siempre se ponga como prioridad: “A algunas personas les cae bien y a otras no, pero ella es tan segura de lo que es, que se pone primero. Es algo que siempre estoy viendo en ella y digo, eso quiero”, remató con diversos medios.

El romance entre la vedette y el reconocido histrión dominicano, nació durante La Casa de los Famosos 2. Sin embargo, los rumores de una relación más sólida surgieron a partir de su salida del reality de Telemundo.

Es por ello que tras su reencuentro con Juan Vidal, Niurka no ha dejado de mostrar que está completamente enamorada del conocido actor. Tan es así que ya dio algunos indicios de que estaría dispuesta a casarse con el actor a pesar de las advertencias que Cynthia Klitbo.

(Foto Instagram: @niurka.oficial)

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la cubana compartió un video muy peculiar en donde se le podía observar con un pastel que tenía una figura de dos personas recién casadas y una enorme vela: “Ay, qué bonito, qué cursilería, mi amor, pero mi traje de novia va a ser más encuerado (...) hay cuerpo para eso”, comentó la vedette.

A esto, Juan Vidal se mostró sorprendido y respondió: “Me lo puedo imaginar, va a ser mucho más, (cuerpo) te sobra”, señaló en la caja de comentarios de la publicación de Instagram.

