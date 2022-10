“Monreal y Noroña”: AMLO no descartó hacer más grande el grupo de las corcholatas

El mandatario mexicano no descartó al diputado y al senador como posibles candidatos a sucederlo (Foto: Senado de la República/Andrés Manuel López Obrador/Twitter/@RicardoMonrealA)

A menos de un año de que los partidos políticos mexicanos decidan cuál será el proceso que seguirán para elegir al candidato oficial para competir por la Presidencia de la República en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece que tiene claro cuáles serán tres posibles contendientes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero no descartó aumentar el número de posibles aspirantes.

Durante la conferencia mañanera de este martes 11 de octubre, el mandatario mexicano puntualizó que del lado oficialista, él tiene contemplados actualmente a tres perfiles que sabe que competirán por representar al partido guinda en los comicios nacionales, a los cuales se les ha conocido popularmente como las “corcholatas”, pues han sido ampliamente apoyados en sus tareas dentro de la administración del Estado por el tabasqueño.

Aunque no mencionó los nombres, dichos políticos son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Sin embargo, sorprendió al mencionar que puede haber dos personajes más que podrían entrar en disputa por la candidatura, éstos son el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

#ConferenciaPresidente | Martes 11 de octubre de 2022 https://t.co/8KSkumIy6C — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 11, 2022

“De los posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco. Y está abierto porque, en su momento, los que quiera inscribirse, pero hay tres y puede que dos más: Ricardo Monreal y, ¿cómo se llama?, Noroña”, expresó desde Palacio Nacional.

Dicha declaración sorprendió a propios y extraños, ya que los legisladores habían hecho del conocimiento público su inconformidad con el titular del Ejecutivo Federal, debido a que no los tomaba en cuenta como contendientes por representar a la Cuarta Transformación en el 2024.

Aunado a lo anterior, el mandatario refirió que en su administración no habrá dedazo ni tapados, por lo que dará a conocer la lista de forma pública de aquellos simpatizantes o militantes de la 4T que decidan competir por el Ejecutivo Federal.

“Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni dedazos”

AMLO no desestimó el esfuerzo de Monreal y Noroña por participar en las elecciones del 2024 (Fotos: CUARTOSCURO)

Sin embargo, el nombramiento de los políticos de la Cuarta Transformación en la conferencia se debió a que el mandatario mexicano cuestionó el papel que va a tomar la oposición durante el proceso electoral, pues con tono sarcástico apuntó a que tendrán una difícil batalla interna ya que tienen 38 candidatos.

“Pero, ¿saben cuán candidatos hay del bloque conservador?, estaba yo contando ayer: 38. ¿Cómo le van a hacer”, expresó entre risas.

Entre los personajes nombrados por presidente como los posibles cuadros de la oposición para competir por la presidencia se encuentran el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, Santiago Creel y Gabriel Quadri.

No obstante, no tuvo a bien concluir el tema este martes, pues apuntó a que el próximo miércoles 12 de octubre posiblemente presente la lista completa de los opositores que quieren competir por el Ejecutivo Federal; además, ofreció un consejo a la oposición y le recomendó resolver rápidamente quién será la persona elegida, pues sentenció que ser candidato no es tarea sencilla y la ciudadanía debe conocer a la gente que se presenta a competir.

