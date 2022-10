Lorde llegó a México y aseguró que valió la pena “esperar todo un año” pues ya quiere “besar a sus bebés”

Lorde regresa para conquistar la CDMX, Guadalajara y Monterrey (Foto: Instagram/@mtvlat)

El 2022 es considerado por muchos como el año de los espectáculos en vivo, sobre todo si de música se trata, pues tras dos largos años de pandemia ocasionados por la COVID-19, la necesidad de reencontrarse de forma presencial y poder disfrutar de un rato de recreación, junto a la millonarias pérdidas económicas que sufrió la industria musical por la pausa de sus conciertos en vivo, ha provocado que los artistas y el público tengan eventos casi cada fin de semana.

Demostrando que no solo es el tierras Aztecas sino a nivel mundial, más de un artista internacional ha colocado a México en su radar de visitas, siendo Lorde la más reciente y que ya se encuentra en el país lista para conquistar la Ciudad de México, este martes 11 de octubre , y después otras de las principales metrópolis de los estados más importantes.

Una fan la captó en su llegada a México el 8 de octubre (Foto: Twitter)

Aunque ha sido muy breve la información que se tiene sobre la artista, pues sus mensajes en redes sociales han sido contados, por fotos publicadas en Twitter, luego de que uno que otro fan se la encontrara en su ingreso a la CDMX desde el aeropuerto internacional, se sabe que llegó el pasado sábado 8 de octubre .

Aunque regularmente los artistas llegan a solo un día de presentarse, en el caso de la intérprete de éxitos mundiales como Green Light, Royals y Secrets From a Girl (Who’s Seen It All), no fue así, por lo que incluso han reportado que ya la han visto en algunos lugares turístico de la capital del país demostrando que es amante de la cultura mexicana.

“¡En shock! Lorde acaba de salir de Campo Baja Roma, el lugar estaba medio vacío, llegó con una amiga y sus guardias, nos pidió los celulares a todos, brindó con una Modelo (la cerveza) con camarones que a todos ordenó, al irse pagó la cuenta de todos diciendo ‘Los amo México’. Humilde mi chiquita”, aseguró un fan, al que otros usuarios también han respondido y narrado los avistamientos de ella por otros lugares.

Testimonio de fan de Lorde (Foto: Twitter)

Lorde aseguró que espero más de un año para llegar a México

A través de una historia compartida en su perfil de Instagram, Lorde demostró una vez más que su amor por la nación del tequila es muy grande y ese fue el motivo de que su regreso se convirtiera en todo un martirio de tiempo, que afortunadamente ha terminado y que solo le provocó mayores ganas de volver a estar con sus “bebés”, como suele llamar a sus fans.

“México esta semana. He estado esperando todo el año por esto, no puedo esperar para besar a mis bebés”, fue la descripción que la ganadora del Grammy le dio a su publicación.

La cantante tiene 3 fechas en México (Foto: Instagram)

Después de CDMX, Guadalajara y Monterrey la esperan

La cantante neozelandesa también se presentará en Guadalajara el próximo 14 de octubre, así como en el Festival Tecate Live Out en Monterrey el día 15 de octubre, por lo que no solo los “chilangos” tendrán la fortuna de contar con su presencia de forma profesional y turística, pues así como sus fans han reportado que suele ser alguien que corre los principales atractivos de los países que vista, se espera pase lo mismo con el estado del tequila y el gobernado por Samuel García.

La esperada y posible setlist que cantaría

La cantante Lorde tiene un gran cariño por México y sus fans EFE/Alberto Valdés/Archivo

Más de un fan ya ha externado de manera pública que canciones como Liability, Royals, Supercut, Perfect Places, Green Light, Solar Power y Team no pueden faltar, pero también se espera que interprete como Homemade Dynamite, Buzzcut Season, California, Ribs y The Louvre Mood Ring.

