“No mienta”: Marcelo Ebrard desmintió a Felipe Calderón por acuerdo México-Rusia

Marcelo Ebrard le dijo a Felipe Calderón "no mienta" (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón arremetió contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, esto tras sus críticas sobre el acuerdo para que México emplee el sistema satelital ruso Glonass.

En primer lugar, Felipe Calderón escribió a través de su cuenta de Twitter: “El acuerdo entre Ustedes y Putin para el sistema satelital en México (en plena guerra) fue anunciado oficialmente por el gobierno ruso. Al menos ellos sí fueron transparentes. Gracias”. Esto, contestando a un tuit que originalmente escribió el secretario de la SRE donde comentó:

“Les comparto comunicación del Dr. Salvador Landeros, Director de la Agencia Espacial Mexicana, en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país.”

Ante el comentario del panista, Ebrard Casaubón le respondió: “No mienta, el Acuerdo fue publicado en septiembre de 2021 cuando la Agencia Mexicana lo firmó”, donde además compartió un link sobre el comunicado del gobierno de México de la firma entre México y Rusia del acuerdo de cooperación espacial para fines pacíficos.

No mienta , el Acuerdo fue publicado en septiembre de 2021 cuando la Agencia Mexicana lo firmó. https://t.co/xKm8685o1d — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 9, 2022

Cabe destacar que el pasado sábado se generó una controversia puesto que la embajada rusa en México confirmó que se ratificó un acuerdo intergubernamental para que México use el sistema satelital Glonass, acusado de espionaje en otros países; sin embargo, la SRE negó que fuera a usar dicho sistema y que el acuerdo es con fines pacíficos y científicos.

Ante esto, la SRE mostró el documento del acuerdo en su totalidad donde no mencionan el llamado sistema Glonass. Únicamente se encuentra establecido que, como parte del acuerdo, se podrá colaborar en el área de comunicaciones y navegación por satélite, así como tecnologías y servicios asociados a ellas.

En el documento también se emitió lo siguiente: “Actualmente el Acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor, tanto en México como en Rusia. En este último caso, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa (Cámara Alta); la firma del presidente de Rusia; y finalmente su publicación oficial. En el caso de México, aún no ha sido enviado al Senado para su análisis y en su caso, ratificación”.

Les comparto comunicación del Dr.Salvador Landeros ,Director de la Agencia Espacial Mexicana,en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México.El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 9, 2022

A pesar de que el gobierno de México esclareció que el uso del sistema satelital son con fines científicos; la periodista mexicana especializada en temas de seguridad, Dolia Estévez, destacó que en realidad se utiliza para espiar.

“Gobiernos de Rusia y México mienten constantemente. Es su modo operandi. El sello de la casa. No tienen credibilidad en la escena mundial. Sus gobernantes despiertan desconfianza”, escribió la periodista a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el exmandatario Felipe Calderón señaló que el gobierno está entregando el país a poderes extranjeros.

El acuerdo se generó en medio de la controversia de las filtraciones a causa del hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo Guacamaya, el cual comprobó el supuesto uso de un software espía por parte del Gobierno mexicano.

Cabe destacar que el Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass por sus siglas en inglés) es una tecnología ruso, creada 1982, la cual es equivalente al Global Positioning System (GPS). Nació en el contexto de la Guerra Fría, es decir, fue creada con fines militares.

