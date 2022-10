Mánager de David Benavidez acusó a Eddy Reynoso de “proteger” al Canelo para retirarse del boxeo

El mánager de Benavidez acusó a Eddy Reynoso de impedir la pelea (Foto: Instagram/@canelo)

A pesar de que Saúl Álvarez le puso una pausa a su carrera deportiva para atender una lesión, esto no significó que los posibles rivales del Canelo perdieran interés, al contrario, seguirán insistiendo para tener una pelea futura con Canelo Álvarez, tal es el caso de David Benavidez.

El peleador de ascendencia mexicana no ha dejado de atacar al Canelo Álvarez por rechazar la pelea, ahora el mánager de Benavidez se unió a las críticas en contra del Canelo Team y señaló a Eddy Reynoso como el responsable de impedir el combate.

Sampson Lewkowicz, promotor de boxeo, se encargó de lanzar todo tipo de acusaciones en contra del entrenador de Álvarez ya que consideró que por su culpa no se ha llevado a cabo la pelea de Benavidez con Canelo. En una reciente entrevista con el canal de YouTube ES News, Lewkowicz aseguró que Eddy Reynoso está protegiendo a su peleador para retirarse de la mejor manera del box profesional.

Aunque el propio boxeador tapatío ha hablado del retiro, el escenario no parece cercano, pero desde el punto de vista del promotor de Benavidez, la era del Canelo estaría por acabar, motivo por el cual han rechazado el encuentro desde la esquina del campeón mexicano.

Según con el análisis del promotor estadounidense, la pelea del Canelo Álvarez contra David Benavidez “nunca sucederá” a causa de la “protección” que le ha brindado su entrenador ya que apostarían por conservar su legado para después colgar los guantes de manera definitoria, así lo argumentó Sampson Lewkowicz:

“La pelea con Canelo nunca sucederá porque su mánager y entrenador quiere resguardarlo lo mejor posible en lo que le resta de carrera, que podría ser dos o tres peleas, aunque no creo que vaya a ser así, pienso que se retirará mucho antes”.

David Benavidez sigue insistiendo en la pelea contra Canelo Álvarez (Foto: Instagram/ @benavidez300)

Sobre los motivos por los cuales el Canelo Team no ha querido enfrentarse a Benavidez, Lewkowicz aseguró que quien teme en realidad a la pelea es Eddy Reynoso y no Saúl Álvarez. A pesar de que ambos ya llegaron a rechazar públicamente la contienda, para el mánager del púgil americano Eddy es el problema.

“Respeto mucho a Canelo y me parece alguien brillante, nunca diría que le tiene miedo a Benavidez. Creo que el que de verdad tiene miedo es Eddy Reynoso”, aseguró.

Bajo esa narrativa, el promotor de boxeo explicó por qué piensa de tal manera y todo se basaría en la visión que tienen los mánagers de boxeo profesional ya que saben cuándo arriesgan a sus pupilos y cuándo deben de retirarse de alguna pelea por no tener los pagos necesarios.

Canelo Álvarez se tomará una pausa en el box para atender una lesión en la mano (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Además Sampson Lewkowicz aseguró que no le quiere faltar el respeto a nadie pues “nadie le teme a nadie” en el box profesional, pero los planes de un mánager serán siempre el de cuidar a sus boxeadores. “Hay que respetar a todos los boxeadores, nadie le teme a nadie, pero los mánagers si tememos arriesgar a nuestros peleadores cuando no están listos o no hay dinero adecuado para la pelea”, apuntó.

Desde noviembre de 2021 Benavidez alzó la mano para ser el siguiente retador del campeón unificado en los supermedianos, pero diferentes rivales han obstaculizado el objetivo del ex campeón mundial. Debido a que el Canelo tenía planes por conquistar las 175 libras se midió ante Dmitry Bivol.

Pero al no lograrlo regresó a su división natural y tuvo el cierre de la trilogía contra Gennady Golovkin, pelea en la que se llevó la victoria. A pesar de ello, Benavidez no ha dejado de insistir en la contienda.

