David Benavidez retó al Canelo Álvarez para demostrar que es el mejor del mundo

David Benavidez se siente listo para enfrentar al Canelo aunque ya no tenga cinturón mundial (Foto: Instagram@benavidez300)

El nombre de David Benavidez es uno de los que más cercano está en la orbita de un posible contrincante para Saúl Canelo Álvarez. El peleador mexicoamericano se mantiene invicto con un récord de 25 peleas ganadas, 22 nocauts y ninguna derrota, y tras su actuación en el Footprint Center de Phoenix, Estados Unidos, la posible pelea con el mejor libra por comienza a tomar fuerza.

Bastaron únicamente siete rounds para que Benavidez pudiera vencer a Kyrone Davis, quien llegó de forma imprevista al combate, ante la no exención de una prueba de antidopaje por parte del rival oficial, José Uzcategui.

Después de haber salido airoso, David Benavidez declaró que se siente listo para enfrentar al Canelo e incluso lanzó un pequeño reto en el cual afirmó que quiere determinar si el tapatío es el mejor boxeador del mundo.

Canelo aún no define quién será su siguiente rival (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

“Quiero esa oportunidad (contra Canelo). Creo que me la merezco, soy el mejor peleador en este peso, y creo que ahora tengo que pelear con él para demostrar si él es el mejor del mundo”, aclaró al finalizar su pelea.

Por otra parte, Canelo a principios del presente año afirmó que a él no le gustaba pelear con mexicanos ya que representaba a México, manifestó que era algo sin sentido.

“Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le faltan todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”, explicó en entrevista con Azteca Deportes cuando se le cuestionó si se mediría ante Munguía en aquel entonces.

Pese a estas declaraciones en enero de 2021, el también conocido como Bandera Roja, ha hecho público su deseo por pelear contra Álvarez, y no solo ahora, sino que también tiempo atrás ha expresado ser un rival digno del jalisciense.

"Bandera Roja" ya se ha postulado para medirse a Saúl Álvarez (Foto: Instagram/David Benavidez)

“Yo creo que todo el mundo quiere verme enfrentar al Canelo Álvarez. No sé lo que piensa, síganme poniéndome a estos rivales, tienen que darme la oportunidad. Le ganaré a quien sea”, sentenció el boxeador originario de Arizona.

Quién es David Benavidez

Benavidez es un pugilista nacido en Phoenix, Arizona, pero que cuenta con sangre mexicana, su padre, José Benavidez cruzó la frontera entre México y Estados Unidos como indocumentado cuando era un niño de 11 años. El debut como boxeador del menor de sus hijos fue en 2013 y hasta la fecha se mantiene invicto a sus 24 años.

Bandera Roja llegó a ostentar el cinturón de peso súper medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); sin embargo, en 2018 dio positivo a un control antidopaje y el titulo quedó vacante. Callum Smith se hizo con el cinturón disponible y después lo comprometería en un combate contra Canelo el cual perdió.

En 2020, David también fue despojado de el campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo; por un problema con el peso, no pudo contender y cedió la posibilidad de cinturón al colombiano Alexis Angulo.

Benavidez llegó a ser campeón pero ha sido despojado del cinturón en dos ocasiones (Foto: Instagram@benavidez300)

Ahora, el pugilista de 24 años busca una pelea que lo catapulte a los principales escenarios. Recientemente, en entrevista con ESPN afirmó que una pelea contra él no genera interés por el hecho de no poseer un cinturón mundial.

“La gente no está ansiosa por pelear conmigo, obviamente, porque no tengo un cinturón...“La gente solo quiere arriesgarse si hay un cinturón involucrado. Pero un tipo súper fuerte, con muchos nocauts, joven peleador peligroso … sienten que no hay razón para pelear conmigo”, sentenció.

También crítico el hecho de que ahora, con Canelo Álvarez como uno de los mejores, las peleas se organizan por cheques: “La gente ya no piensa así, especialmente ahora que Canelo está en el panorama. La gente solo está tratando de asegurar la pelea con Canelo y tratando de asegurar un cheque”, dijo para ESPN.

