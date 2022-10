Vicente Fernández: los retos y secretos de Sebastián Dante para encarnarlo de “viva voz”

Sebastián Dante, los retos y secretos para darle vida a Vicente Fernández (Foto: Cortesía Caracol Televisión)

La forma en cómo se hace televisión no es igual a la de hace 10 años, pues las plataformas que ahora existen permiten ver un producto audiovisual desde un televisor hasta smartphone, en el lugar que sea y en el momento que uno prefiera. Por ello, no es de sorprendernos que el mercado hispanohablante dejó de consumir telenovelas y se interesó más por las series, en especial las biográficas que cuentan todos los secretos de las más grandes estrellas.

Bajo ese panorama, el anuncio de una bioserie sí autorizada por Vicente Fernández y su dinastía, aún en vida, conmocionó a México y cada uno de los países donde su música cruzó fronteras, pues aún cuando Televisa Univision tomó ventaja sobre la idea y lanzó hasta dos temporadas -El Último Rey: El hijo del pueblo-, El Rey narró las intimidades más románticas y profundas que el cantante de viva voz quería que su público conociera.

La selección de cada una de las estrellas que le darían vida en sus diferentes etapas personales y profesionales fue todo un acierto, pues así lo ha dejado ver el público, siendo Sebastián Dante uno de los galanes favoritos, que en charla con Infobae México, confesó todos los retos y secretos a los que se enfrentó para encarnar al Charro de Huentitán en el proyecto de Netflix.

“A mí me hubiera encantado conocer a Vicente, que estuviera con nosotros cerca y opinando, construyendo, pero desafortunadamente ya estaba muy malo de salud cuando iniciamos incluso el casting. Pero fue un proyecto que tenía años de estar trabajando, por eso él estaba ahí contando la historia, de su viva voz sus anécdotas, experiencias, miedos y fracasos, pero sí fue frustrante que no estuviera ahí”, comenzó a narrar.

Para el joven actor de apenas 22 años, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), este proyecto es un parteaguas en su carrera, pues a pesar de que ya ha trabajado en teatro y televisión, su admiración por el intérprete de Acá Entre Nos, Estos Celos y Por tu maldito amor logró romper la dificultad de encarar a alguien con quien jamás interactuó.

“Ponerse su traje de charro, cantar sus canciones, tener sus miedos, vivir sus fracasos pues claro que fue un reto, pero creo que Vicente nos acompañó, La etapa que a mí me toca representar pues es de cuando tenía 20 años, en la década de los sesenta, y todavía no era el fenómeno mediático que después conocimos como cantante, por lo que no hay mucho material audiovisual o fotográfico que implicó el reto de poder construir esa etapa específica, porque además estaba construyendo su familia y de alguna forma no hay mucha información (pública) pero sí en el guion (que él aprobó)”, agregó.

Aunque el público ha sido el verdadero juez sobre qué proyecto fue su favorito, la futura llegada de la bioserie autorizada del cantante y su dinastía a la televisión mexicana con TV Azteca y estadounidense con Telemundo, implica un nuevo golpe a Televisa, por lo que Dante, sin siquiera haberlo pensado, no teme a algún tipo de represalias que la televisora de San ángel pudiera interponer al elenco de El Rey.

“De alguna forma creo que el trabajo del actor es interpretar personajes, poder atender a las ficciones, estar presente en el trabajo de creación, así que lo que viene del otro lado como intereses mediáticos ya no son parte de nuestra carrera. No lo sé, a lo mejor sí se cierran puertas (en Televisa), a lo mejor no, pero creo que eso ya no está en mí”, finalizó.

