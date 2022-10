Pol Granch y la dualidad del amor plasmada en la música

Pol Granch a solas con Infobae: todo sobre su nuevo disco (Foto: Cortesía Sony Music)

Algunos lo recordarán por sus versiones de canciones en Instagram, otros por su paso en el exitoso reality de canto Factor X España, pero seguramente muchos otros por su gran interpretación en más de una temporada de Élite. Pol Granch retoma su carrera musical por la puerta grande y tras recibir una nominación al Latin Grammy 2022, en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’, está preparado para que el mundo conozca Amor Escupido, su nuevo álbum de estudio.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el cantautor de origen español y francés nos platicó todo sobre su nuevo proyecto musical, que aunque estará disponible en todas las plataformas de streaming el próximo 28 de octubre , ya ha regalado adelantos como Nena, su más reciente sencillo, así como la explosiva colaboración Platicamos junto al viral músico mexicano de TikTok Leon Leiden.

La dualidad del amor

Amor Escupido es un proyecto que describió como un “carrusel de emociones” que después de diversas circunstancias y vivencias personales, ha quedado materializado en una producción que podrá ir desde el lado sentimental y personal de Pol, hasta aquellas frivolidades y experiencias fugaces que lo ha hecho sentir indiferente al romance.

El cantante de origen español y francés esta listo para conquistar el mercado hispanohablante (Foto: Cortesía Sony Music)

“¡Es un carrusel de emociones! La vida va pasando y voy madurando, dándome cuenta de que soy una persona a la que le cuesta mucho decidir y que cambia mucho de opinión, entonces Amor Escupido es esta dualidad del amor, la idea de plasmar rápidamente todos los sentimientos y todo lo que he vivido, que lo veo como muy escupido todo, donde es un diario y las páginas se llenan con lo que sea y eso es”, inició.

El cuestionamiento sobre aquello que la industria del entretenimiento ha generado en el imaginario social sobre el concepto de lo que debe ser el amor, fue otra de las preguntas que Granch ha respondido por medio de su música.

“Es pensar si el amor que nosotros vemos en las películas y ese concepto es verídico o no. Entonces es esta dualidad que tengo yo en la cabeza de que muchas veces es eso lo que busca y otras busca lo efímero, lo rápido y lo que no tiene sentimiento, entonces es un viaje de sentimientos”, agregó.

“Listo para aguantar el picante”: el deseo de seguir conquistado México y Latinoamérica.

Pol Granch aseguró que quedó enamorado de México, por lo que en sus planes esta el regresar muy pronto con su música (Foto: Cortesía Sony Music)

Aunque la fama internacional llegó a su vida gracias a un proyecto actoral, el sencillo Tiroteo -en colaboración con Rauw Alejandro y Marc Seguí- conquistó toda red social, abriéndole las puertas al llamado Hollywood latino -México- y otra gran cantidad de país hispanohablantes que se enamoraron con su interpretación.

“En México espero estar ahí toda la vida, listo para aguantar el picante y todo ¡joder! Yo espero que sea así, voy a trabajar toda mi santa vida para ello. Este país y el resto de los latinos, pues nunca había ‘cruzado el charco’, pues es todo nuevo para mí, pero me encanta y es lo que más me llena, así que espero poder seguir creando música y compartirla con ellos porque no hay nada más gratificante”, comentó.

El Grammy podría llegar a su vida

Pol Granch nos contó cómo fue que recibió la gran noticia de su nominación, en una de las categorías más codiciadas de los premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, así como su panorama sobre el posible triunfo y derrota y lo que significa para él el simple hecho de haber sido contemplado para esta edición 2022.

Pol Granch está nominado al Latin Grammy 2022, en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’ (Foto: Cortesía Sony Music)

“No espero ganármela porque, obvio hay algo en mi cabeza que me hace pensar que sí, pero creo que no, hay unos super artistas (nominados en la misma categoría). Para mí con la simple nominación yo ya gané. Estaba en el aeropuerto de España comiendo y no quería contestar una llamada, hasta que me dijeron ‘Pero cógelo que es importante’ y pues me dispararon esta información. Me llegaron más felicitaciones que incluso el día de mi cumpleaños, fue una locura”, finalizó.

