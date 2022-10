No fue Constitución ni Lluvia: Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron el nombre de su hija

El gobernador de Nuevo León dio a conocer el nombre su hija (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez dieron a conocer el nombre de su próxima hija, mediante un video de apenas 10 segundo en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, lugar donde han ido haciendo públicos los avances del embarazo.

Mediante un reel, el político y la influencer anunciaron que unieron parte de sus nombres para dar con el de su primogénita, la cual será conocida como Mariel, que es la suma de “Mari” de Mariana y “el” de las últimas letras de Samuel.

En la grabación se pudo ver el par de manos de ambos cubriendo una hoja de papel y conforme avanzan los segundos, primero las manos del mandatario se retiran del lente, posteriormente las de Mariana y se pudo leer sus nombres sumados; finalmente entra una nueva hoja en blanco y aparece el nuevo nombre.

De fondo se pudo escuchar la canción El Viaje de la cantante española Conchita; de la cual fueron escogidas las siguientes palabras: “No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho, te quiero morder”.

A casi un día de su publicación, el video ha alcanzado más de 174 mil “me gusta” y, aunque los comentarios están cerrados, algunos de los seguidores de ambos personajes pudieron comentar pues, hasta la fecha de publicación de esta nota existen 2 mil 5798 comentarios.

Entre los cuales se pudieron leer muchos emojis de caras con corazones, flores rosas, corazones rojos y rosas; así como opiniones del nombre: “Tienen que admitir que la idea estuvo muy original”, “qué buen nombre”, “estaría padre Marysa, nombre compuesto x los 2 nombres de sus papis”, “pero Lluvia Mariel, obviamente ¿no?”.

Y es que el último comentario hizo referencia a la idea que se vertió en el “en vivo” que Mariana publicó en sus redes el pasado 13 de septiembre, fecha en la que dio a conocer el sexo de su bebé. Durante la revelación, los próximos padres habían dicho que, en caso de que fuera niño, el nombre sería Tláloc -en referencia al Dios del agua en la cultura mexica-; mientras que si fuera niña, llevaría el nombre de Lluvia, esto luego de la sequía que vivió Nuevo León.

No obstante, en medio de la discusión en el Congreso de Nuevo León por la nueva Constitución de la entidad, García Sepúlveda había propuesto que su hija llevara el nombre de Constitución; sin embargo, al parecer, dicha idea no fue consensuada por la pareja.

Samuel y Mariana dieron a conocer el sexo de su bebé (Foto: Captura de pantalla)

Fue el pasado 13 de septiembre cuando, en un breve, pero emotivo evento transmitido a través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León y su esposa dieron a conocer el sexo de su bebé, su primer hijo.

En punto de las 19:00 horas de aquel lunes, la influencer publicó un video del momento en el que dieron a conocer el sexo del bebé con la ayuda de ligeras máquinas que liberan humo de color. El azul indicaría niño y el rosa niña.

La pareja procedió a pararse juntos y liberar el humo, el cual, comenzó a salir de color rosa, lo que indicó que esperan a una niña. Finalmente, la joven pareja se dio un abrazo y un beso.

