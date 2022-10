“Gran abrazo”: López Dóriga compartió foto de reconciliación con Tatiana Clouthier

López Doriga compartió una fotografía con Tatiana Clouthier (Foto: archivo)

A pesar de que hace unos días ambos se lanzaron críticas, el periodista Joaquín López Dóriga compartió una fotografía de “reconciliación” con la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, esto después de un encuentro que tuvieron en Monterrey.

“¡Miren a quién me encontré aquí en Monterrey! A @tatclouthier con su familia. Me dio mucho gusto verla. Gran abrazo”, escribió López Dóriga a través de su cuenta de Twitter donde además adjuntó la fotografía donde ambos se ven sonrientes.

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar tras la “reconciliación” después de haberse señalado mutuamente: “Ya no está enojada por el comentario de la foto del aeropuerto”, “¿Ya son amiguis otra vez?”, “No sé estaban peleando ayer apenas?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la fotografía.

Y es que cabe recordar que el pasado 6 de octubre la ahora extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, presentó su renuncia ante el presidente López Obrador. En la conferencia matutina del pasado jueves, el presidente Andrés Manuel anunció que Clouthier le comunicó por escrito su deseo de retirarse del gabinete.

¡Miren a quién me encontré aquí en Monterrey! A @tatclouthier con su familia. Me dio mucho gusto verla. Gran abrazo. pic.twitter.com/pX7aiqb67p — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 9, 2022

Ante esto, Clouthier Carrillo leyó una carta en la que expresó: “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”. Cuando terminó de leer la carta, intentó abrazar al presidente López Obrador como gesto de agradecimiento; sin embargo, el presidente se limitó a aplaudir y no respondió el gesto a su exfuncionaria.

Pocas horas después, el comunicador compartió en redes sociales una fotografía donde la simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aparece sola en espera de abordar un vuelo presuntamente hacia Sinaloa.

“El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa”, escribió López Dóriga a través de su Twitter.

Ante eso, la exsecretaria de Economía no se quedó callada y arremetió en contra del periodista por la fotografía publicada:

“No tengo idea como viaje usted, ni como Secretaria viaje acompañada el 95% de las veces; No sé qué tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan para molestar; ¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa? El vuelo era a dónde vivo y hasta la sala decía: Mty”, redactó a través de un tuit en respuesta al publicado por López Dóriga.

El retrato de la renuncia: la soledad.



Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa. pic.twitter.com/VDFXyFa8SA — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 6, 2022

Ante la respuesta de Clouthier Carrillo, diversos usuarios se lanzaron en su contra y revivieron el incómodo momento del rechazo del presidente hacia ella. “Está viendo que a la pobre hasta el abrazo le negaron, ni una palabra le mereció; y usted fijándose en pequeñeces”, fue uno de los comentarios que contestaron a la publicación de López Dóriga.

El supuesto rechazo del abrazo de López Obrador generaron diversas críticas, además se levantaron rumores sobre una fractura de relación entre el mandatario y le exsecretaria. Sin embargo, el presidente quiso desmentirlo y señaló que no se dio cuenta:

No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, declaró mientras se encontraba en la conferencia de prensa mañanera.

La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, escribió a través de su cuenta de Twitter:

“Felicito a @tatclouthier por haber renunciado. Queda el retrato del miserable que le negó un abrazo, así es la gente de mala entraña, mal agradecida, mal educada. Bien dice la Biblia: no se le deben dar perlas a los cerdos”.

