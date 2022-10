Qué unió a Remedios Varo y Madonna

La inspiración del video musical fue propuesto por Madonna (foto:Captura de Video)

Bedtime Story fue uno de los videos musicales más costosos de la era de los noventa, de la famosa cantante Madonna. Estuvo inspirado en las pinturas La Llamada y Nacer de Nuevo de la artista española Remedios Varo, pues según el director del proyecto, la Reina del Pop deseaba exponer la esencia surrealista de la canción escrita por la cantante y compositora Björk.

El video dirigido por Mark Romanek fue considerado el más costoso hasta 1995 pues su presupuesto rebasó los cuatro millones y medio de dólares según el portal de The Guardian. La idea fue sugerida por la Reina del Pop cuando presentó al director las pinturas de la artista surrealista e insistió en que fueran la base y el punto de partida. En este video musical se puede apreciar además una recopilación de arte surreal de pintores como Leonora Carrington, Frida Kahlo, Víctor Campos, entre otros.

El video musical reflejaba las carateristicas más destacas del surrealismo como los colores y la distorsion de los objetos. (foto: Captura de video)





En el video se puede apreciar a Madonna en distintos escenarios que simulan las pinturas de Varo. Lugares con temática sombría, de colores fríos y tonos ámbar, que distorsionan la relación entre los objetos y ella. Si bien las pinturas principales fueron La Llamada y Nacer de Nuevo, también se pueden apreciar obras como La Creación de las Aves de 1957 y Los Amantes de 1963.

El surrealismo de Remedios Varo

El surrealismo fue un movimiento artístico literario originado en Francia al finalizar la Primera Guerra Mundial. Esta corriente se basa en las teorías del psicoanálisis en las que se describía el subconsciente y su falta de control racional.

La artista surrelaista fue parte del circulo intelectual mexicano con quienes trabajó en distintas exposicionés Foto: Fb/Remedios Varo

Remedios Varo reflejaba el surrealismo en sus obras a través de la transfiguración de la mujer y su relación como objeto de deseo masculino. Sus pinturas, consideradas como místicas, muestran la figura femenina con relación a la naturaleza y hechos surreales. Alquimistas, brujas y seres espirituales son algunos ejemplos de cómo la artista española pintaba a sus personajes. Según críticos de su arte, su trabajo se basa en las influencias teóricas de pensadores como Jung, Freud y Adler.

Varo, nacida en España, fue influenciada no solo por el contexto artístico, sino también por sus posturas políticas ya que su niñez y sus años de madurez los vivió en el contexto de la Guerra Civil Española. Esto la hizo denominarse como crítica y opositora al régimen franquista y cuando llegó la invasión nazi tuvo que salir de Europa junto con su esposo Benjamín Peret.

Remedios en México

"Nacer de nuevo" fue una de las obras de Remedios Varo que inspiró a Madonna

La artista española señalaba constantemente que México era uno de sus lugares favoritos y lo llamaba como su hogar. Durante su estancia buscó intervenir en la escena artística junto a sus distintos matrimonios. La mayoría de su obras artísticas las elaboró en territorio mexicano, siendo la Ciudad de México uno de los sitios donde más pasó el tiempo.

Tras la llegada de la invasión nazi a París, donde residía con su esposo, el poeta Benjamin Paret, migró a México en 1941 ya que era un país donde sus políticas permitían a los refugiados y exiliados de la época la fácil y rápida naturalización ciudadana. A su llegada, la pareja tuvo contacto con el gremio de intelectuales y artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Octavio Paz y Elena Garro, a quienes consideraba amigos cercanos y con los que trabajó e intercambió ideas.

En 1947, cuando empezó su segundo matrimonio, se mudó a Venezuela pero solo duró dos años residiendo en aquel país, ya que en 1949 regresó a México para casarse por tercera vez con Walter Gruen y con el cual vivió en territorio mexicano hasta el día de su muerte en el 8 de octubre de 1963.

Curiosidades de la pintora

Remedios Vario es una de las pintoras más famosas de México y es considerada como mexicana a pesar de haber nacido en España. Su amor por el país siempre lo expresaba hasta el punto de llamarlo su hogar. Sin embargo, la llegada a tierras mexiquenses no fue durante una buena situación. La Segunda Guerra Mundial la obligó a salir de Francia y su exilio de España le impidió regresar a su país por lo que el continente americano fue su solución.

La artista, en sus obras, trataba temas como el misticismo y la relación con la naturaleza (Foto: Fb/Remedios Varo)

A su llegada fue reconocida como una importante pintora representante del surrealismo. Sin embargo, sus obras habían sido pocas, por lo que su primera entrada en la escena artística en México fue a través del vestuario. Por una recomendación del artista Mar Chagall se encargó de los trajes para el ballet Aleko de Leónide Massine, el cual se presentaba en el palacio de Bellas Artes, en donde trabajaba elaborando y creando los trajes exuberantes y glamurosos.

Tuvo varios trabajos en sus primeros años en tierras mexiquenses en los que destacan su participación en conjunto con la embajada Britanica y su labor en la propaganda antifascista. También fue pintadora de muebles y obras para la casa de decoración Clardecor. Sin embargo, los trabajos artísticos en los que se encontraba los consideraba como “comerciales” y poco apegados a lo que quería hacer de su arte.

Después de residir en Venezuela por dos años regresó a México junto a su pareja y decidió tomar a la pintura como su única profesión y así dejar los trabajos que consideraban no aptos para ella. En un principio, el temor de que su arte no fuera aceptado e ignorado, la hizo poner en duda su talento y amor por el surrealismo. Sin embargo, el público no solo prestaba atención a su trabajo, sino que sus obras eran tan populares que se vendieron en muy poco tiempo.

Su primera exposición como pintora en México fue en 1955 en colaboración con el colectivo llamado Seis pintoras. En esta galería participó junto con su gran amiga Leonora Carrington y otras artistas como Alice Rahon, Cordelia Urueta, Elvira Gascón y Solange de Forge. Este fue el inicio de la famosa carrera artística que llevó a posicionar a Remedios Varo como una de las pintoras más destacadas del surrealismo.

Fue en 1956 su primera exposición individual, en la Galería Diana, donde se comprobó su talento. En esta puesta presentó doce cuadros que se vendieron en el lapso de 3 días. Ante tal aceptación la artista continuó su recorrido mostrando sus pinturas y participando en puestas artísticas como homenajes a otras y otros pintores como Frid Kahlo y Diego Rivera.

Remedio Varo: el legado

Las obras de Varo siguen siendo base y fuente de analis y explicación por artistasy críticos para entender el surrelismo (Foto: Fb/Remedios Varo)

En el año 2018 el Museo de Arte Moderno (MAM) realizó un homenaje a la obra y vida de Remedios Varo considerada como una de las pintoras más representativas del surrealismo. Esta exposición recopiló 38 obras,250 bocetos y dibujos de la artista que fueron donados, en el año 2002, por su tercer matrimonio Walter Gruen y Anna Alexandra Varsoviano. Para validar la originalidad de estas muestras, críticos y amigos cercanos a la española, acudieron a distintas pláticas con la institución para confirmar la procedencia de las obras.

Esta galería no solo mostraba las obras de la artista desde sus inicios, sino que además exponía la vida e intimidad de la artista desde su formación artística en España, pasando por su vida política, hasta su llegada al continente americano, su residencia en México y su inspiración en este país para sus pinturas. Una exposición para aquellos “adictos” a la Remedios.

