Pedro Infante se convirtió tendencia de TikTok 65 años después de su muerte por una canción

El pasado 15 de abril se cumplieron 65 años del lamentable fallecimiento de Pedro Infante, querido artista mexicano que durante su trayectoria conquistó multitudes con sus canciones, personajes, carisma y belleza. El ídolo de México perdió la vida tras sufrir un accidente aéreo que continúa envuelto en misterio. Desde ese entonces, aunque ya no está en este plano terrenal, tanto sus películas como sus canciones siguen tocando corazones, incluso, de los más jóvenes.

Desde hace unas semanas comenzó a sonar uno de sus temas en TikTok -una conocida plataforma de videos donde los usuarios suelen compartir situaciones graciosas o parodias-. Se trata de Ni por favor, una composición de Rubén Fuentes, artista con quien Pedro Infante hizo una memorable mancuerna que dejó aproximadamente más de 40 éxitos musicales.

“Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes te envuelva entre sus vaivenes y ya veremos quien busca a quien”, dice la letra.

Actualmente, la sinfonía de desamor suena en múltiples videos de TikTok con algunos cambios en la música, pero siempre respetando la icónica voz de Pedro Infante. Por lo general, los usuarios de la plataforma solo usan la frase: “si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme” para sincerarse sobre su estado emocional tras una ruptura o un descontento.

Que Pedro Infante se convirtiera en tendencia de redes sociales por una de sus tantas canciones solo es un reflejo del impacto que tiene su música en la actualidad, sobre todo en un público joven que conoce lo conoció gracias a que ha pasado de generación en generación.

¿Quién fue Rubén Fuentes?

El compositor del popular tema nació el 15 de febrero de 1926 en Jalisco. Durante su trayectoria artística se desempeñó como violinista clásico, productor discográfico, arreglista y compositor. Entre sus temas más populares destacan Ni por favor, La culebra, A mi tierra, La negra, Sin mirarnos a los ojos, El pecador, Cien años y la Bikina, siendo este último una pieza fundamental en la carrera de Luis Miguel.

Rubén Fuentes no solo trabajo con estas dos grandes estrellas, también colaboró con Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, Flor Silvestre, Lola Beltrán, Marco Antonio Muñiz, Javier Solís, Julio Iglesias, Estela Núñez, Rocío Dúrcal, Fernando de la Mora, Guadalupe Pineda y Cristian Castro.

Los sentimientos del artista se convirtieron en éxitos que forman parte de la historia musical nacional y continuó trabajando con la música de mariachi hasta que perdió la vida el pasado 05 de febrero, días antes de festejar su cumpleaños número 95.

Entre sus distinciones están el haber sido declarado como Mejor Compositor del Año en 1954, 1958, 1959 y 1971; discos de platino por sus producciones Lucero de México y Cariño de mis cariños; dos Latin Grammy por su canción Ni princesa ni esclava interpretada por Vikki Carr y por su trabajo como productor en Canciones de mi padre de Linda Rondstadt.

También recibió el Premio Jalisco por el Gobierno del Estado; el nombramiento; el reconocimiento Trayectoria (2008) por sus 50 años como compositor y la presea Gran Maestro (2016), galardón que enaltece el trabajo creativo de aquellos autores y compositores vivos que, con su talento e inspiración, han puesto en alto el nombre de México, siendo su obra un referente a nivel internacional, ambos otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), entre muchos otros.

No obstante, su más grande reconocimiento fueron las emociones que provocó en el público con sus canciones.

