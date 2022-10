Lo que se sabe de los espectaculares con disculpas a Laura que aparecieron en la CDMX

(Foto: Twitter/AntonioDelgadoD)

En las últimas horas, usuarios en redes sociales han viralizado imágenes de espectaculares colocados en varios puntos de la Ciudad de México. Pero no se trata de propaganda de algún candidato político, o publicidad de alguna película, sino a una dedicatoria a una persona que responde al nombre de Laura.

Estos anuncios de fondo blanco y solo letras negras se ubican en las principales avenidas de la capital, y al parecer tienen el objetivo de ofrecer disculpas presuntamente por infidelidad.

“Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche”; “Perdóname, Laura fui un idiota”; “Laura: ella y yo solo somos amigos, créeme, por favor” o “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”, se lee en las frases de dichos espectaculares.

Incluso, con el ya clásico audio de “Qué es esoooo” de Bob Esponja, usuarios de TikTok compartieron clips donde se aprecian los espectaculares.

Los mensajes han provocado un sinfín de reacciones, sobre todo de aquellas que comparten nombre con la destinataria de los mensajes.

“No estoy. Me fui”, “Especifiquen que Laura, que andamos con la angustia”, “¿Que necesitas?”, “No le creas Laura”, “Bueno hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”, “Laura no está, Laura se fueee”, y “Soy hombre, Laura. No le creas”, son algunos de los comentarios que han surgido.

También hay algunas personas que señalan que se podría tratar de una campaña publicitaria atribuida a la cantante ecuatoriana Mar Rendón, pues el próximo 12 de octubre lanzará su tema “Laura no está”.





Más información en desarrollo...