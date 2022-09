Pumas se disculpó con Dani Alves por malentendido de su supuesta lesión

(Foto: Instagram/pumasmx)

Después de múltiples versiones respecto al golpe que recibió Dani Alves en el entrenamiento de este jueves, Pumas de la UNAM descartó la noche de este jueves una lesión del histórico futbolista brasileño y enfatizó en que existió un error en la información proporcionada por la institución.

A través de un comunicado de prensa, el conjunto universitario señaló que hubo un malentendido respecto a la presunta lesión del multicampeón, por lo que informó que solo recibió un golpe en la rodilla y por precaución no realizó el viaje a la frontera norte para enfrentar al conjunto de FC Juárez, en la última jornada de la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX.

“Para aclarar el malentendido sobre la lesión de nuestro jugador Dani Alves, el Club Universidad Nacional informa: El jugador recibió un golpe en la rodilla al finalizar el entrenamiento y por precaución no viajó para enfrentar a FC Juárez. La lesión requiere tratamiento básico y reposo”

“Debido a una falta de comunicación y al viaje del equipo a Ciudad Juárez, se publicó información errónea. Por dicha equivocación, ofrecemos una disculpa a Dani Alves”, añadió el conjunto universitario en el comunicado.

Por la tarde, a través de otro comunicado, el club universitario había anunciado la baja del ex Barcelona debido a una lesión.

“El zaguero brasileño no realizó el viaje a Ciudad Juárez para encarar el compromiso ante Bravos por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que aún se encuentra en evaluación por parte del cuerpo médico del club”

Sin embargo, horas más tarde en su cuenta de Twitter, el jugador de 39 años se encargó de aclarar que no se encontraba lesionado y enfatizó en que únicamente se determinó no realizar el viaje para mantenerse en reposo.

“En el entrenamiento, en la víspera del viaje, mi amigo Diogo me golpeó. Como medida de precaución, decidimos no viajar al último partido ya que ya no hay nada en juego. No tenemos un gran objetivo para luchar por él. Al final del día, tomamos la decisión de no viajar. Pero... Gracias a Dios todo está bien, todo tranquilo”, informó el jugador.

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂!

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei 🤦🏾‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Desde su arribó a México para incorporarse a los Pumas, ha participado en todos los partidos y minutos con los felinos.

Sí reportará con Brasil para el Mundial

Según fuentes de ESPN, el zaguero viajará la próxima semana a Barcelona, donde conserva su residencia junto a la modelo española, Joana Sanz; estará un corto lapso y posteriormente volverá a México, de donde partiría a Turín, Italia, para reportar con la Selección de Brasil el próximo 14 de noviembre, día en que se darían a conocer las listas finales de convocados para Qatar 2022.

Fútbol - Copa América - Entrenamiento de Brasil - Centro de entrenamiento de Gremio, Porto Alegre, Brasil - 7 de junio de 2019. El brasileño Daniel Alves durante un entrenamiento. REUTERS/Diego Vara

En el caso del Scratch du Oro, máximo favorito para ganar la Copa del Mundo, informaron medios periodísticos desde aquel país, que el combinado que entrena ‘Tite’ comenzará a entrenar en el Centro de Entrenamiento de la Juventus de Turín desde el 13 de noviembre, con una larga lista de 55 jugadores.

En este sentido, es inminente su participación en la justa, pues sería el único trofeo que le falta en su palmares.





