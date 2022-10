Cómo Diego Luna apoyó a Gael García en su debut dentro del Universo de Marvel

Gael García contó con el apoyo de Diego Luna durante su primera conferencia de prensa dentro de Disney (Foto: Archivo)

Gael García y Diego Luna se han convertido en protagonistas de nuevos proyectos de Disney y aunque son producciones diferentes, el tapatío reveló que su amistad continúa siendo tan fuerte que Luna se preocupó por ayudarlo en sus primeros momentos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Desde años atrás Diego Luna y Gael García son grandes amigos y han trabajado juntos en películas que marcaron sus carreras, como Y tu mamá también (2001) o Rudo y Cursi (2008). Aunque en los últimos años no han vuelto a actuar juntos, se reencontraron en la misma productora, Disney, bajo la cual ambos serán protagonistas.

Mientras que Diego es el protagonista de la serie Andor, parte de la saga Star Wars, de la cual ha sido parte desde 2016, García Bernal comenzó a ser parte de Disney+ con el personaje Jack Russell en Werewolf by Night.

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studiso)

Por ello, según compartió Gael en entrevista con The Hollywood Reporter, en una de las primeras conferencias que tuvieron juntos siendo parte del equipo de Disney, Diego se preocupó por explicarle qué estaba sucediendo. Asimismo, comentó que, en general, dentro de esta nueva etapa de su carrera, su también socio ha sido un gran apoyo.

“Siempre estamos en contacto entre nosotros. Ha sido genial. También ha sido un punto de referencia para ayudarme. Cuando estuvimos en la conferencia D23, él fue quien me explicó lo que estaba pasando porque era mi primera vez. Fue bastante loco.

“Pero fue fascinante estar rodeado de todos estos otros proyectos y personas, y hacer una conferencia de prensa y un viaje de prensa, en cierto sentido, con todas estas películas y series de televisión diferentes fue increíble. Ojalá todos los estrenos fueran así donde se combinan las películas y las series. Así que ha sido genial tener un buen amigo que también está viviendo algo similar”, compartió el actor.

Y es que Diego y Gael se conocen desde que sus respectivos padres aún los sostenían en brazos porque se encontraron en Coyoacán. Años después, en 1992 participaron juntos en la telenovela El abuelo y yo, para hacer su rotundo éxito en 2001 con Y tu mamá también.

Diego Luna y Gale García no solo trabajan juntos frente a las cámaras, sino también como productores (Foto: Instagram/ @diegoluna)

Desde entonces, su amistad los ha llevado también unirse como socios y formar su propia productora, Canana Films, a través de la cual ha surgido uno de los más importantes festivales de documentales, Ambulante.

Gael García como Jack Russell en Werewolf By Night

En la entrevista con The Hollywood Reporter, el tapatío destacó que darle vida a Jack Russell se ha convertido en una gran experiencia desde el momento en que recibió la invitación para protagonizar Werewolf By Night, pues fue Michael Giacchino (compositor de las bandas sonoras de Ratatouille, Up, Los Increíbles y otros éxitos de Disney) quien le ofreció el papel.

“Afortunadamente, sí. Fue una invitación directa de Michael Giacchino, e inmediatamente dije que sí. Fue fantástico tener la oportunidad de interpretar a este personaje. Hay muchas tangentes y muchos lugares a los que este personaje o este mundo pueden conducir. Entonces, tan pronto como Michael me dijo lo que quería hacer y la forma en que quería abordarlo, dije: ‘Sí, ¡hagámoslo!’”, compartió el protagonista de El crimen del padre Amaro.

El 7 de octubre se estrenó en Disney+ Werewolf By Night, película con la que la productora buscó hacer un homenaje a las cintas de terror clásicas de todos los tiempos, pero con el personaje Jack Russell, el cual tiene la habilidad de convertirse en hombre lobo, característica que lo convierte en un héroe al combatir demonios y otras fuerzas sobrenaturales malvadas.

