“La política económica la maneja un hombre”: el mensaje de Denise Dresser a la renuncia de Tatiana Clouthier

Denise Dresser lanzó un severo comentario tras la renuncia de Tatiana Clouthier ((Fotos: denisedresser.com/Presidencia de México)

Tatiana Clouthier Carrillo renunció al gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador este 6 de octubre, durante la conferencia mañanera. Con una emotiva carta y un abrazo negado, la ahora exfuncionaria se despidió de su cargo al frente de la Secretaría de Economía (SE), hecho que impactó a la opinión pública.

Y es que la renuncia de uno de los perfiles más fuertes de la Cuarta Transformación generó dudas y especulaciones por parte de académicos, políticos y periodistas; entre ellos, la politóloga Denise Dresser, quien se pronunció al respecto a la baja.

“Tatiana Clouthier renunció tarde”, expresó Dresser, pues de acuerdo con ella, debió hacerlo en 2019 cuando se aprobó la primera reforma militarista del mandatario federal, cuando era diputada federal. Asimismo, afirmó que la hija de Manuel Clouthier aguantó un mal trato al estar frente a una Secretaría a la cual calificó de volverse irrelevante.

Para quienes no tienen memoria histórica, la concentración de las decisiones económicas en manos del presidente es algo que ya vivimos/padecimos. Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas y las crisis que provocaron. Así fue y así nos fue. pic.twitter.com/5oz8tY4u7Z — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 6, 2022

“Tatiana Clouthier renunció tarde. Debió haberlo hecho en 2019 cuando se aprobó la 1a reforma militarista de AMLO. Aguantó ser marginada/ignorada al frente de una Secretaría de Economía cada vez más irrelevante”

Sin embargo, la académica aseguró que la Secretaría de Economía se ha vuelto cada vez más importante porque la política económica está a cargo de un hombre, y dicha persona es quien se sienta en la silla presidencial sin importar la administración.

“La política económica la maneja un hombre desde Palacio Nacional”

El abrazo que AMLO no le dio a Tatiana (Foto: captura de pantalla)

Y para no dejar espacio a dudas, la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) aclaró a qué se refería cuando habla de un hombre. “Para quienes no tienen memoria histórica, la concentración de decisiones económicas en manos del presidente es algo que ya vivimos/padecimos. Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas y las crisis que provocaron así fue y así nos fue”, comentó a través de Twitter la también escritora.

Entre tanto, sobre la dimisión al interior del gabinete de AMLO también se pronunció el hermano de Tatiana, Manuel Clouthier, quien aseguró que México perdió a la única aliada del sector privado en la Cuarta Transformación. Asimismo, expresó su opinión sobre el posible motivo de la renuncia.

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, redactó a través de un tuit. Además, agregó: “Finalmente hay dignidad. Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente”.

Por su parte, diversos funcionarios del gobierno federal, así como políticos de la oposición aplaudieron -por un lado- el trabajo de Tatiana dentro del movimiento, en el caso de los primeros, o la congruencia por haber saltado del barco, siendo el caso de los segundos.

Y es que al hecho, también se le suma el abrazo que presuntamente le negó AMLO a Clouthier luego de que leyó su carta de despedida con la voz cortada. Tras pronunciar sus últimas palabras, la exdiputada federal se acercó al mandatario para abrazarlo, mientras él continuó aplaudiendo.

Frente al hecho de la renuncia, del abrazo no dado y de la situación en general, el panista Javier Lozano Alarcón comentó: “Una cosa es la majadera despedida y la humillación del tirano hacia Tatiana Clouthier y, otra, sus nulos resultados en el servicio público. Ella escogió un falso camino con este mesías tropical, y se ofreció a manejar una secretaría que le quedó enorme. Hasta nunca”.

SEGUIR LEYENDO: