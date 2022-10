Pronóstico de lluvia incluye a las 32 entidades del país; prevén posibles inundaciones y deslaves

(Foto: Twitter @Alc_Iztapalapa)

El pronóstico del tiempo para este jueves incluye lluvias en los 32 estados del país. De acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones se harán presentes en la mayor parte del territorio, siendo en las regiones noroeste, norte, occidente y centro las de mayor intensidad. El sistema frontal número 2 y varios canales de baja presión como los principales factores.

Según indica el organismo, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como posible caída de granizo que, a su vez, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades con más incidencia en la caída de agua.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Colima y Campeche.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Baja California y Sonora, y de hasta 35° C en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua y Durango.

Clima en México para el 06 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica cielo nublado, bancos de niebla y ambiente fresco, y lloviznas al amanecer, principalmente en el Estado de México. Por la tarde, prevalecerán condiciones de cielo nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 21 a 23°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado en la mañana e incremento de nubosidad en horas de la tarde, probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. Ambiente templado con bancos de niebla matutinos en la costa occidental de la Península de Baja California. Por la tarde, el ambiente será caluroso en la región y muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora e intervalos de chubascos en Sinaloa. Ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde, percibiéndose muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco y fuertes en Michoacán, así como lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit y Colima. Ambiente fresco por la mañana con bancos de niebla en zonas montañosas. Por la tarde, ambiente cálido.

Clima en México para el 06 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo medio nublado con probabilidad de bancos de niebla y lloviznas al amanecer en zonas montañosas de la región. Por la tarde, se espera cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde, percibiéndose caluroso en zonas costeras.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en Veracruz y Tabasco, por la tarde ambiente cálido a caluroso, especialmente en zonas costeras.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde, con probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Campeche, así como lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias fuertes en Durango. Ambiente fresco en la región y frío en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente templado a cálido a caluroso por la tarde.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias al amanecer en zonas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Por la tarde, condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato y fuertes en Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente templado a cálido por la tarde.

