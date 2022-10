“No tiene más que cartulinas”: Cuitláhuac García descartó que el Cártel del Noreste opere en Veracruz

El gobernador de Veracruz negó vínculos con el Cártel del Noreste (Foto: Twitter/loba_indomable)

A raíz de que se dio a conocer la información de un reporte filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de hackers Guacamaya en el que se mencionó la relevancia que tiene el Cártel del Noreste en el estado de Veracruz y en el resto del país, el mandatario Cuitláhuac García Jiménez, reaccionó el miércoles 5 de octubre a los señalamientos.

El documento de la Sedena apuntó que las autoridades de la entidad, apoyaron la entrada del Cártel del Noreste. “Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste” según el documento filtrado.

Por su parte, el gobernador de Veracruz rechazó los vínculos con el grupo criminal, incluso declaró en conferencia de prensa: “Autorizo que se me investigue”. El documento de la Sedena que señala a las autoridades veracruzanas de tener nexos con el grupo delictivo tiene una fecha del 16 de marzo de 2019.

El gobernador de Veracruz autorizó ser investigado para aclara la información que circuló a raíz de los documentos filtrados por "Guacamaya" (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

“El Cartel del Noreste no tiene más que las cartulinas, no tienen grupos operativos, porque operan en otro estado, no en Veracruz” recalcó el mandatario. Incluso dijo que al final de los documentos, si es que son verídicos, se establece que no se encontraron vínculos.

La violencia en el sur de Veracruz tiene por lo menos cuatro años en los que se tiene registros de conflictos con organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, Cárteles Unidos y Jarochos Unidos.

En otro de los documentos filtrados por Guacamaya, se informó que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) dio seguimiento a gobiernos estatales y municipales que podrían tener vínculos con cárteles y otros grupos delictivos en el sureste de México.

De acuerdo con el documento de Sedena, la violencia podría aumentar en distintas entidades del país (Foto: Sedena)

Se trata de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en ellos se identificaron a los líderes criminales de cada zona, de acuerdo con el documento con fecha del 19 de enero de este año, el cual es un análisis de la operación y estructura del crimen organizado.

De acuerdo con el análisis, la violencia podría aumentar en las entidades gobernadas por Cuitláhuac García (Veracruz), Layda Sansores (Campeche), Rutilio Escandón (Chiapas), y Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco).

En otro reporte filtrado se reveló que entre el pasado 12 y 13 de mayo de 2022 cuatro individuos que contaban con entrenamiento en Rusia, dieron cursos a las autodefensas conocidas como Policía Comunitaria de Tlacotepec.

Según la información revelada, el entrenamiento tuvo lugar en el municipio de General Heliodoro Castillo. Además, la Sedena determinó un vínculo entre el grupo delictivo Cártel de la Sierra y Salvador Alanis Trujillo, quien es coordinador de la Policía Comunitaria de Tlacotepec.

A través de la filtración de documentos de la Sedena también se descubrió que uno de los instructores rusos lleva por nombre Bogdanov Rustam, el cual según información de la institución, tendría vínculos con el crimen organizado. Rustam está relacionado con una empresa que brinda manejo de armas y entrenamiento táctico en México que se identifica como European Bodyguard and Security Association (EBSSA)

La página web de la EBSSA señala que fue fundada en 2014

En la página web de la EBSSA se menciona que fue fundada en el año 2014 y se dedican a “dar cursos de entrenamiento táctico y de armas de fuego de alto nivel”, además, sus colaboradores vienen de de varias agencias militares, de operaciones especiales, policiales y comerciales internacionales, se puede leer en sus sitio.

