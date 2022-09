Con uniforme y equipo táctico, extorsionadores se hacían pasar por sicarios del Cártel del Noreste

Detuvieron a dos hombres que se hacían pasar por sicarios del Cártel del Noreste (Foto: Twitter/@DiarioCoahuila)

Fueron detenidas dos personas en Coahuila que se hacían pasar por miembros de un grupo criminal que opera en la zona norte del país. Los individuos asegurados se dedicaban a amenazar y a pedir cuotas para dejar trabajar a los pobladores de la región.

Cabe resaltar que los ahora detenidos se presentaban como miembros activos del Cártel del Noreste, no solo amenazaban a los dueños de negocios, sino que también buscaban a vendedores ambulantes para exigirles una cuota.

Para lograr sus crímenes iban vestidos con uniforme militar y llevaban equipo táctico, de esta manera aparentaban la imagen de los sicarios. Los ahora detenidos fueron identificados como Edgar “N” y Ricardo “N”, ambos fueron asegurados en la Zona Centro de Acuña, en la colonia 11 de octubre.

Caen dos alucines en #Acuña #Coahuila se hacían pasar por miembros del #CDN/Z para cometer sus fechorías como: robos, extorsion, cobro de cuota, etc. pic.twitter.com/gQVPLWiITb — Vivo En Marte (@DemonioTtv) September 27, 2022

En la fotografía que les tomaron al momento de su detención, la cual se dio a conocer el martes 27 de septiembre, se puede observar a uno de los delincuentes con el uniforme militar de color café y con un chaleco color negro, su compañero lleva pantalones de mezclilla y una playera negra.

Una de las personas aseguradas también usaba un pasamontañas para evitar ser reconocido mientras realizaba los delitos y para simular ser un sicario. De acuerdo con reportes locales, los asegurados realizaban sus crímenes desde hace tiempo.

No es la primera vez que civiles tratan de hacerse pasar por miembros de la delincuencia organizada

A inicios de mes, de manera específica el 2 de septiembre, una mujer acudió a la delegación de la Policía Municipal en Rosarito, Baja California, debido a que encontró una cabeza de cerdo a las afueras de su domicilio, además junto al pedazo del animal había un supuesto narcomensaje dentro de una caja.

El mensaje contenía amenazas y venia firmado con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mensaje contenía las siguiente frase: “Por ratas y querernos cobrar de más ábranse de Rosarito puro CJNG”, además sentenciaba: “Primer y último aviso.”

Sin embargo, cuando los miembros de seguridad llegaron al lugar donde apareció el mensaje y la parte del animal, la mujer confesó que la acción se trataba de una broma del mal gusto. A raíz de que la fémina se iba a casar una persona conocida le habría gastado la broma con motivo de su compromiso.

Los sicarios reales han realizado ataques recientes

Hace un día, el 26 de septiembre, sicarios el Cártel del Noreste atacaron a miembros de Fuerza Civil de Nuevo León. Los agentes de seguridad trataron de detener un vehículo que se movía de manera errática y a exceso de velocidad.

Al principio, los policías marcaron el alto a los tripulantes de un auto color azul, sin embargo, el conductor aceleró e inició una persecución. Los sicarios realizaron detonaciones de armas de fuego y lanzaron púas ponchallantas con la finalidad de frenar el avance de las autoridades.

Las autoridades fueron atacadas cuando realizaban labores de acompañamiento y custodia en un programa de vacunación transfronteriza (Foto: Especial)

Tras avanzar unos metros, los tripulantes del vehículo se estrellaron contra un árbol, al no poder seguir avanzando decidieron escapar entre la maleza. Los agentes no pudieron encontrar a los atacantes y cabe señalar que no se registraron bajas por parte de las autoridades.

Además, el pasado fin de semana de igual manera en Nuevo León, fue encontrado un narcomensaje en el que el Cártel del Noreste amenazó a “los sinaloas”, en referencia al Cártel de Sinaloa.

El Cártel del noreste dejó un narcomensaje en el que amenazó al Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Pedro967506833)

“Esto es lo que le va a pasar a todos los sinaloas para que les sigan quedando ganas de andar colgando mantas, y ahora sigues tu Carlos Fco. alias El Compa con dirección #1175 lazaro cardenas. Atte: CDN.” Se pudo leer en el texto. Los primeros reportes señalaron que el narcotexto fue encontrado al interior de una camioneta junto a restos humanos.

