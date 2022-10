López Rabadán exigió a AMLO “comportarse como un presidente” para enfrentar la inseguridad

López Rabadán volvió a lanzarse contra AMLO (Foto: Senadores del PAN)

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al cual le exigió comportarse como el titular del Ejecutivo Federal y no como un candidato en campaña.

A través de un video en sus redes sociales, la panista cuestionó que, pese al aumento en la violencia en el país, el tabasqueño continúe culpando a los anteriores gobiernos, en lugar de modificar su estrategia de seguridad para evitar las muertes en el país.

Expresó que lo sucedido en Guerrero y en Morelos, donde murieron alrededor de una veintena de personas, debería de ser un indicativo de que la estrategia de seguridad no está funcionando, expresó que, al contrario, las desapariciones, muertes y desapariciones se han vuelto una constante en México.

“Después de lo sucedido en Guerrero y en Morelos, López Obrador desde la mañanera se atreve a culpar al pasado: ¡Ya basta, señor presidente! Claramente su estrategia no está funcionando, compórtese como un presidente y no como un candidato en campaña. Es necesario corregir la estrategia de seguridad; es necesario detener las muertes, los desaparecidos y las masacres. No puede ya culpar al pasado, es obvio que estamos al cierre de su gobierno y que este gobierno no está dando resultados”, expresó este jueves 6 de octubre.

Es hora que @lopezobrador_ se comporte como un Presidente y no como un candidato.



Urge corregir la estrategia de seguridad.



Si no se detienen los muertos, desaparecidos y las masacres es porque este gobierno NO ESTÁ DANDO RESULTADOS.



Aquí #LaContraMañanera de hoy: pic.twitter.com/PX6texxqDp — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 6, 2022

Las palabras de la senadora se dieron después de que el mandatario afirmó, durante la conferencia mañanera de este día, que no modificará la estrategia de seguridad, ya que, desde su perspectiva, ésta está dando resultados.

“Tenemos que seguir con lo mismo porque están dando resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculó a la autoridad con la delincuencia”

Asimismo, lamentó los hechos violentos ocurridos en Totolapan, además de Puebla y Morelos, además de no poder abrazar a las familias de las víctimas, ya que aseguró que son personas y no una parte más de la estadística de violencia en el país.

“Lo lamento mucho, (quisiera) abrazar a las familias de las víctimas. No son casos que puedan verse como parte de la estadística. No es un asunto cuantitativo, es un asunto que tiene que verse con sentimiento y con dolor”, dijo ante los cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad.

AMLO lamentó los hechos de violencia (Foto: Presidencia de la República)

En los últimos días, el país se ha sumergido en una ola de violencia que parece no tener fin, pues a tan solo cinco días de que comenzó octubre se han registrado balaceras y asesinatos en contra de funcionarios públicos en distintas partes de la República Mexicana.

El mes comenzó con una balacera en Zapopan, Jalisco, el domingo 2 de octubre aproximadamente a las 17:00 horas en la Plaza Andares. En Twitter circularon diversos videos de usuarios que vivieron el terrible momento y que grabaron cómo otras personas intentaban resguardarse ante las detonaciones.

Tan solo tres días después, durante la tarde del pasado miércoles 5 de octubre, se registraron dos asesinatos de funcionarios públicos, el del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, y aunque el número total de asesinatos y heridos no han sido confirmados por las autoridades, medios locales informaron que el alcalde se encontraba con su padre y miembros de la policía por lo que se presumió que también fallecieron.

Ese mismo día, se registró la muerte de la diputada local Gabriela Marín quien fue asesinada a balazos en Cuernavaca, Morelos, tras ser atacada por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes lograron darse a la fuga.

SEGUIR LEYENDO: