Eduin Caz hizo una confesión de lo que pasó después de la pelea del “Canelo” Álvarez

Eduin Caz comenzó a consumir bebidas alcohólicas a raíz del éxito de Grupo Firme

Grupo Firme es una de las agrupaciones mexicanas que en el último lustro se ha ganado el cariño de millones de fanáticos del regional mexicano, la banda familiar es conformada por AB Luna, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho, Fito Rubio, Christian Téllez, Jhonny Caz y Edui Caz, líder de la agrupación sinaloense.

Este último se ha convertido en uno de los personajes del regional mexicano con más trascendencia pública, esto tras su concierto junto a Grupo Firme, en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 25 de septiembre cuando rompieron el récord de asistencia en un concierto gratuito desde la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues en más de una ocasión el vocalista de la agrupación se ha visto involucrado a diversas polémicas debido a sus excesos. Bajo ese contexto, durante una plática con el cantante de reggaetón, Nicky Jam, la cabeza de Grupo Firme reconoció haber consumido drogas luego de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez en contra de Gennady Golovkin desde Las Vegas.

Foto: Ig/@eduincaz

Tras la victoria del pugilista mexicano por decisión unánime, se llevó a cabo una fiesta desde el Resorts World Las Vegas en el centro nocturno llamado Zouk Night Club, al evento privado acudieron personalidades del espectáculo y el deporte en México para celebrar al boxeador nacido en Guadalajara.

Uno de estos fue el vocalista de Grupo Firme quien dejó en claro que no tiene ninguna adicción a las drogas, pues asegura que ni siquiera fuman y que su único vicio es el alcohol, pero en esa ocasión no se negaron a recibir una gomita con droga.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da; la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”, relató el intérperte de Ya supérame, En Tu Perra Vida y varias más.

Primer concierto de cuatro en el Foro Sol de la banda de regional mexicano Grupo Firme quienes presenta su gira Enfiestados y Amanecidos, Tour 2022.

Eduin especificó cuáles fueron las reacciones de su cuerpo de probar los alucinógenos: “Como a la media hora ya miraba como cien gentes paradas esperándome para una foto y en mi mente decía yo: ¿Me van a pegar o qué? Me levanté y arranqué corriendo entre las maquinitas, yo andaba en otro mundo, me sentía en The Walking Dead. No lo volvería a hacer”, remató entre risas.

Esta no es la primera vez que el líder de Grupo Firme se ve relacionado con narcóticos, pues tras una serie de conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, circuló un video donde se le puede ver al interior de una ambulancia mientras lo estaban preparando para su traslado a un nosocomio, hecho que dio a pie a varias hipótesis de una presunta sobredosis.

Sin embargo, estos rumores fueron muy alejados de la realidad pues, Caz desmintió toda esa información por medio de su cuenta de Instagram: “Tomé mucho, estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, lo que paso es que me puse borracho el viernes”, remarcó en un live.

