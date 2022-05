Eduin Caz explicó el motivo de su hospitalización: “Me gusta pistear machín, pero no uso drogas”

En una semana llena de emociones para Grupo Firme, Eduin Caz, líder de la agrupación, causó un sobresalto a todos sus seguidores cuando circuló un video donde se le puede ver al interior de una ambulancia mientras lo estaban preparando para su traslado al hospital posterior a su concierto del sábado, 7 de mayo, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde el joven de 27 años aprovechó para desmentir la información que había circulado al respecto de su hospitalización.

Ahí el intérprete de Ya supérame aseguró que debido a su estado de ánimo por su show ofrecido en la noche del 6 de mayo ingirió bastante alcohol; sin embargo, la razón por la que se complicó todo fue por una hernia hiatal que padece desde hace tiempo.

(Foto: Instagram/@eduincaz)

“Era muy estresante, yo ya andaba mal. Entonces lo disfruté al máximo y tomé mucho, estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, lo que paso es que me puse borracho el viernes”, comentó en un live que quedó registrado en su cuenta de poco más de 9 minutos.

Más delante, relató que desde el sábado 7 de mayo comenzó a sentirse mal con dolor en el estómago, pero tuvo que recurrir a una inyección para poder apaciguar el malestar y poder dar el show en la CDMX. Al concluir el espectáculo, Eduin Caz indicó que volvió a ingerir alcohol, pero “ahora de alegría”.

“Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Era demasiado para mi cuerpo”, subrayó Eduin Caz.

Eduin Caz desmintió teorías sobre su hospitalización

Caz contó que al llegar a su hotel pidió botellas de champaña y estaba esperando que algunos amigos lo visitaran para convivir con él y toda su familia; sin embargo, ya en ese punto se sintió mal hasta el grado de que tuvo que acudir el apoyo de una ambulancia para su traslado.

“Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbe y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, contó el artista.

En un tono más directo, Eduin resaltó que no se trató de un paro cardiaco o de una sobredosis, como supuestamente se rumoró en redes sociales: “Me gusta pistear machín, pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así, díganme para correrlos porque les están dando información falsa”, remató el intérprete de En tu perra vida.

Claudia Sheinbaum otorgó reconocimiento a Grupo Firme por su contribución a la música popular (Foto: Twitter/@claudiashein)

Para dar por finalizada la polémica, la primera voz de Grupo Firme ahondó sobre el tratamiento que los médicos le recomendaron: “Tengo que dejar el café, mi preestreno, todo lo que me cause reflujo, es como volver a empezar”, finalizó.

Un día antes de su problema de salud, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa para otorgar el reconocimiento como “Huésped Distinguido” a Grupo Firme

Asimismo, la mandataria capitalina felicitó al conjunto liderado por Eduin Caz, pues los reconoció por “su contribución a la música popular”, razón por la que pudo concretar un acuerdo para que se presenten en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que no tendrá costo para el público.

SEGUIR LEYENDO: