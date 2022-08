La lujosa fiesta de Canelo Álvarez que organizará después de pelear con Golovkin

Canelo Álvarez organizará un "After Party" después de su pelea con Golovkin (Foto: Instagram/ @canelo)

Cada vez falta menos para que Saúl Canelo Álvarez se enfrente a Gennady Golovkin en la pelea que será la trilogía de su rivalidad por la disputa absoluta de los campeonatos del supermediano. En medio de los comentarios y espectativas sobre la actuación que pueda tener el tapatío en el ring del T-Mobile de Las Vegas, Nevadas, EEUU, el campeón mexicano ya preparó una gran celebración al término del evento deportivo.

Sin importar el resultado que pueda tener Saúl en el ring, el púgil realizará un After Party en un lujoso hotel de Las Vegas. Por medio de su cuenta oficial de Instagram del Canelo compartió el evento titulado Canelo Alvarez Official Fight After Party, el cual se unirá a las diversas celebraciones que se acostumbran a realizar en Estados Unidos con motivo de las fiestas patrias mexicanas de septiembre, además de que podría festejar el probable triunfo ante Triple G.

El evento será en el Resorts World Las Vegas, lugar que cuenta con alberca, salas privadas tipo antros, escenarios para conciertos, recámaras de alojamiento con todas las comodidades y demás instalaciones para un evento de gran talla. La publicación del Canelo detalló que el centro de alojamiento cuenta con un centro nocturno llamado Zouk Night Club, sitio donde será el after y el invitado estelar que amenizará el show será el rapero Travis Scott.

Canelo anunció la celebración que tendrá después de pelear con Golovkin (Foto: Instagram/ @canelo)

A pesar de lo exclusivo del evento, el Canelo invitó a sus seguidores y amigos a adquirir las entradas centro nocturno en donde realizará la fiesta, por ello puso a la venta diferentes boletos para estar presente en la fiesta oficial del Canelo Álvarez. Sin embargo, son pocas las entradas al lugar.

“Prepárate para otra noche inolvidable en #ZoukNightclub el sábado, 17 de septiembre para @canelo’s Oficial Fight After Party. Entradas y enlace de mesa en la historia”, redactó el campeón unificado de las 168 libras.

La página que está vendiendo las entradas únicamente explicó el depósito que deben de realizar las personas que estén interesadas en comprar un lugar; los costos de las entradas más accesibles para acudir a la fiesta del originario de Guadalajara, Jalisco, es de USD mil 400 (depósito), con un consumo mínimo de USD siete mil.

El invitado estelar que amenizará la fiesta del Canelo Álvarez será el rapero Travis Scott (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Le siguen las entradas valuadas en un adelanto de USD dos mil, de acuerdo con la página que está promoviendo el evento oficial, para esa zona se tiene un gasto mínimo de USD 10 mil. Los lugares más exclusivos de la fiesta piden un adelanto de USD cuatro mil 500 y USD 5 mil 500, con un consumo mínimo de USD 22 mil 500 y USD 27 mil 500 respectivamente.

Cabe recordar que a pesar de la disciplina rigurosa del tapatío, al Canelo Álvarez le gusta realizar diferentes fiestas y convivir con celebridades deportivas. Uno de los eventos más recientes fue en mayo, luego de su derrota ante Dmitry Bivol -por el cinturón de la AMB en los semipesados- un video captó al boxeador profesional cantando una canción de Luis Miguel junto al actor Diego Boneta.





