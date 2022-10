“Ni siquiera disimulan”: Javier Lozano acusó persecución política contra García Cabeza de Vaca

Javier Lozano rechazó la medida contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Foto: Cuartooscuro)

El panista y uno de los principales críticos hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el gobierno morenista tras la orden de aprehensión por parte de La Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Urgen distractores y escarmientos para quienes no acatan las instrucciones del tirano. Ni siquiera disimulan. #JusticiaSelectiva #NoALaMILITARIZACION #FiscalCarnal”, escribió a través de su cuenta de Twitter este miércoles 5 de octubre.

Asimismo citó el tuit: “El senador Ismael García Cabeza de Vaca mantuvo su voto contra la militarización, a pesar de las presiones de @adan_augusto. La respuesta del hampa en el poder llegó al día siguiente. El fiscal carnal de @lopezobrador_ lanza persecución contra el exgobernador @fgcabezadevaca” y comentó “Tal cual”. Dando a entender que la orden de aprehensión en contra del exgobernador se trata de una persecución política.

Cabe destacar que tras la orden de arresto, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una orden migratoria. “Con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”, se leyó en el comunicado de la INM.

⚠️ Urgen distractores y escarmientos para quienes no acatan las instrucciones del tirano. Ni siquiera disimulan.#JusticiaSelectiva #FiscalCarnal #NoALaMILITARIZACION https://t.co/54jKZg2O69 — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) October 5, 2022

Cabe recordar que García Cabeza de Vaca está acusado por delitos como defraudación fiscal, probable culpabilidad en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Al ser el gobernador de Tamaulipas conservaba el fuero que lo protegía ante cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, al perderlo tras su salida y la entrada del nuevo gobernador, Américo Villarreal Anaya el pasado 1° de octubre, comenzaron los rumores de una posible fuga del país.

Sin embargo, quiso desmentir los rumores tan solo un par de días después a través de su cuenta de Twitter: “Buenos días a todos. Publico este tuit para evitar especulaciones. 1. No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado. 2. Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas. 3. Después del deber cumplido, hoy, Tamaulipas está en la ruta de Desarrollo, seguridad y prosperidad. Saludos y que tengan buen inicio de semana”, escribió el pasado 3 de octubre.

Javier Lozano denunció que tras el voto en contra de la militarización por parte del senador por parte de Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador, el mismo Presidente de la República Mexicana buscó la orden de aprehensión por no estar de acuerdo con la reforma de la Guardia Nacional.

Y es que el pasado 4 de octubre se llevó a cabo la discusión en el Pleno del Senado de la República sobre la iniciativa que pretende ampliar las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Donde los partidos de oposición votaron en contra; sin embargo, se aprobó tras reunir los votos suficientes.

3. Después del deber cumplido, hoy, Tamaulipas esta en la ruta de Desarrollo, seguridad y prosperidad.



Saludos y que tengan buen inicio de semana.

3/3 hilo — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 3, 2022

Por otro lado, Javier Lozano se pronunció respecto al discurso que la legisladora Claudia Ruiz Massieu del Partido Revolucionario (PRI) y Félix Salgado Macedonio de Morena, pues en la participación se mencionó el asesinato del padre de la priista, José Francisco Ruiz Massieu.

“Cuanta m*erda sirve de fertilizante al odio de Morena. Son una secta de fanáticos y violentos. Mi solidaridad y admiración para con Ruiz Massieu”, redactó Lozano a través de su cuenta de Twitter.

