“Secta de fanáticos”: la ácida reacción de Javier Lozano al encuentro de Salgado Macedonio y Ruiz Massieu

El martes 4 de octubre, la Cámara de Senadores volvió a ser arena del debate por el proyecto de reforma en materia de seguridad pública que propone extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) en las calles.

De ese modo, la sesión se caracterizó por las acaloradas discusiones entre las y los legisladores de oposición - de firme postura al rechazo de la iniciativa - con el flanco de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), quienes abogaban por la aprobación.

Uno de los más destacados fue el de la legisladora Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Félix Salgado Macedonio, de Regeneración Nacional (Morena), quien para su intervención evocó el asesinato del padre de la priista, José Francisco Ruíz Massieu.

La participación del ex candidato por la gubernatura de Guerrero mereció del pronunciamiento de Javier Lozano, de Acción Nacional (PAN), quien - mediante su cuenta de Twitter - apuntó la a intervención de Salgado Macedonio como un reflejo del “odio de Morena”. Esto, por supuesto, seguido de un mensaje de solidaridad a Ruiz Massieu.

“Cuanta m*erda sirve de fertilizante al odio de Morena. Son una secta de fanáticos y violentos. Mi solidaridad y admiración para con Ruiz Massieu”.

Por qué Salgado Macedonio evocó la memoria del padre de Claudia Ruiz Massieu

Desde antes de la llegada de la minuta a la Cámara Alta, Claudia Ruiz Massieu mantuvo firme su rechazo al proyecto inicialmente propuesto por su compañera militante, Yolanda de la Torre, en la Cámara de Diputados,

En esa línea, la militante tricolor subió al atril del Senado, desde donde evocó “las enseñanzas y convicción” su padre, José Francisco Ruíz Massieu, las cuales, aseveró, han forjado su trayectoria política. Esto, para reafirmar la ideología que la llevó a votar en contra de la reforma, aún, con la “encrucijada compleja” en que dicho debate la ha posicionado.

“(Mi padre) Me enseñó que en la política los errores pueden comprenderse y enmendarse (...) pero también me enseñó que hay líneas que no son negociables, que las traiciones deliberadas al país se enfrentan con valentía”, aseveró.

“No es la primera vez en la que me encuentro en una encrucijada completa, en donde debo optar entre mi congruencia y la construcción de acompañamientos que hagan más digerible la decisión tomada. En esos momentos, siempre he pensado en las lecciones que mi padre me dio”.

Fue así que Salgado Macedonio pidió la palabra al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, a fin de responder la intervención de Ruiz Massieu.

Bajo ese tenor, y tras una serie de halagos al occiso Ruiz Massieu, el senador de Guerrero señaló a su asesinato, en 1994, como “un crimen de estado” perpetrado por el entonces presidente y también tío de la priista, Carlos Salinas de Gortari (a quien también atribuyó el homicidio de Luis Donaldo Colosio en ese mismo año). De ahí que cuestionó:

“Fue un especie de crimen de Estado (...) Entiendo a usted cuando habla de esa encrucijada (...) Entonces, yo le pregunto a usted, ¿Usted quiere que esto continúe? ¿Usted quiere que esto siga? ¿O quiere que acabemos con esa contaminación de cuerpos policiacos que están en la corrupción?”, pronunció desde su curul.

No obstante, en cuanto se le devolvió la palabra, Ruiz Massieu pidió a Salgado evitar mencionar o acusar a su familia sin tener pruebas fidedignas de los fuertes señalamientos que lanzó. Aunque reconoció su derecho a tener un punto de vista sobre los hechos que fueron públicos en la última década del siglo pasado en el país.

