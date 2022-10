Lilly Téllez “tiene la cola larga y la lengua corta, se acostó con medio Azteca”

Se vivieron momentos tensos cuando Rocío Abreu hoy ejerció violencia política de género contra Lilly Téllez. (Foto: Especial).

Tremendo revuelo mediático protagonizaron las senadoras, ayer por parte de Lilly Téllez del Partido Acción Nacional y hoy con Rocío Abreu Artiñano de Morena, quien le dijo a la blanquiazul que “Tiene la cola larga y la lengua corta, se acostó con medio Azteca”.

Durante el debate de la iniciativa para mantener al Ejército en las calles hasta 2028 Rocío Abreu tomó la palabra y le dio con todo a la senadora del PAN al enfatizar que no aceptará que una persona con doble moral como Lilly Téllez la señale: “Primero que nada no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que bueno, aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas, cada quien tiene derechos de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio azteca; pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga”.

Con tono de ironía, Abreu Artiñano enfatizó que Téllez es una persona desleal: “lo que ella ha hecho es una injuria y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa por cierto , que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos”.

Rocío Abreu arremetió contra Lilly Téllez y le dice: "Tiene la cola larga y la lengua corta, se acostó con medio Azteca"

La senadora continuó: “Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar, pero bueno, volvamos a lo mismo, tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir hablar aquí, al final de cuentas yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping, porque aquí venimos a ser senadores no a dar espectáculos y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es el pueblo de México”.

Y finalizó: “Esto no es un show, al final de cuentas la cuestión moral se refleja en los hechos y usted debe mucho de moralidad a este país así que mejor cállese”.

Lilly Téllez comenzó la gresca verbal cuando se lanzó contra las legisladoras de la bancada morenista. (Captura de pantalla: Canal del Congreso)

Sin lugar a dudas ahora la sororidad brilló por su ausencia y en cambio se vivieron momentos tensos cuando Rocío Abreu hoy ejerció violencia política de género contra Lilly Téllez y un día antes Lilly Téllez comenzara la gresca verbal cuando se lanzó contra las legisladoras de la bancada morenista, asegurando que en un futuro “van a llorar” ante los escenarios de represión y de abusos sexuales contra movimientos sociales por parte de las fuerzas armadas.

“El senador Napoleón Gómez Urrutia como todas las otras hienas de este lado, van a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar de eso están haciendo un narcomilitar”

Esto provocó el enojó de la morenista Lucía Trasviña Waldenrath, quien bajó rápidamente de su curul para reclamar y encarar a Téllez. “Yo no soy hiena, ¡respétame!”, se escuchó en el pleno.

“Eres una corrupta”, replicó Téllez. “No soy corrupta, demuéstralo”, volvió a responder Trasviña Waldenrath. Afortunadamente la calma volvió cuando la senadora Citlalli Hernández se acercó y alejó a su compañera de Baja California Sur.

Sin embargo, minutos más tarde desde su cuenta de Twitter, Lilly Téllez publicó una foto de Lucía Trasviña luciendo un arma de fuego y el siguiente mensaje: “Ella es la senadora de morena por BCS @Luciatraswbcs que se abalanzó a la tribuna cuando yo hablaba. Supongo que no anda armada en el senado”.

