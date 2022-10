Cynthia Klitbo aún no asimila el daño que le dejó su relación con Juan Vidal

La actriz aseguró que lloró mucho (Fotos: Instagram/@juanvidalgil, Gettyimages)

Hace unos días, Cynthia Klitbo confesó entre llantos que aún no asimila su rutpura con Juan Vidal, quien ya tiene una nueva relación con Niurka e incluso están comprometidos.

“Esos temas a mí me duelen, es algo que yo todavía no puedo hablarlo, que soledad debo haber tenido para creer todo lo que me dijo, lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles”, dijo para las cámaras de Venga la Alegría.

Al respecto, Rey Grupero aseguró que las lágrimas derramadas por Klitbo -su ex pareja- no son precisamente por tristeza o por Juan Vidal, si no por enojo de todo lo que tuvo que pasar dentro de la relación y tras la ruptura.

Respecto a la boda entre Niurka y Juan Vidal, la actriz de telenovelas prefirió no opinar y únicamente dejó en claro que ya tiene mucho tiempo que “dejó ir” la situación. “Yo la cac... la saco de mi vida y se le jala al excusado, ese excusado ya se jaló hace mucho y a mí me tiene sin cuidado, no sé de qué me estás hablando y no me interesa nada porque ya bastantes estregos hicieron en mi vida”.

De igual forma, la actriz dejó en claro que su proceso legal contra Juan Vidal, pero que por el momento no está buscando un nuevo romance

Cabe recordar que en su momento, fue el mismo creador de contenido conocido como Rey Grupero quien expuso a Juan Vidal:

Klitbo prefirió no opinar sobre el actual romance de su ex pareja (Fotos: Instagram)

“Iba de menos a más, al grado de ofenderla, diciéndole que era una actriz mediocre, diciéndole que no valía nada, criticándola hasta por sus ronquidos y mandándola a dormir a otra recámara”, declaró en su momento durante una entrevista compartida en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Desde que Cynthia tomó la decisión de demandar por daños psicológicos a Vidal, el youtuber y ex pareja de Klitbo secundó a la actriz.

Así aparecieron en una alfombra roja (Foto: Karla Tapia/Infobae México)

Por qué inició la rivalidad entre Niurka y Cynthia Klitbo

A finales de julio, Cynthia Klitbo descartó pelear con Niurka porque no quería “ponerse a mercadear”: “Yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, sólo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, explicó.

Las fricciones entre la actriz y la bailarina iniciaron cuando Niurka Marcos decidió ponerse del lado de su actual pareja, Juan Vidal, pese a que Klitbo le intentó advertir que podría abusar de su confianza, además, hizo público el problema que tuvieron cuando le prestó dinero y no se lo quiso devolver, argumentando que aparentemente, era “como quitarle el pan de la boca a su pequeña hija”.

Ambas tuvieron una relación con Vidal (Fotos: Getty Images)

Juan Vidal y Klitbo comenzaron un romance hacia septiembre de 2021, en su momento el actor contó que se enamoraron durante el rodaje de Junta de Vecinos, pero ya llevaban más de 20 años de amistad; esta relación amorosa se dio a conocer tras la ruptura que tuvo la actriz con Rey Grupero.

Sin embargo, las cosas no terminaron bien para la pareja, aunque tenían planes de formar una vida juntos, el noviazgo de Klitbo y Vidal finalizó 6 meses después. Al principio anunciaron que quedarían como amigos, pero en julio del presente 2022, la actriz lo denunció por una deuda de más de 60 mil pesos. Además, lo señaló porque aparentemente tenía conductas violentas en contra de las mujeres.

