Quién es el primer integrante confirmado para Las Estrellas Bailan en Hoy

Logo Las Estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

El reality show del programa matutino de Televisa, Las estrellas bailan en Hoy estrenará su cuarta temporada Campeón de Campeones el próximo lunes 10 de octubre, en la que se enfrentarán parejas de temporadas anteriores.

Hasta el momento, el primer integrante confirmado es Luis Potro Caballero, ex integrante de Acapulco Shore y también cantante, quien participó junto con Arantza Ruiz en la temporada dos pero tuvo que abandonar el programa por motivos personales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Potro Caballero anunció su participación en esta nueva edición del reality, reposteando una historia de Vaya Vaya. “Potro Caballero regresa a Las Estrellas bailan en Hoy: Campeón de campeones”.

Asimismo, en una cápsula que transmitieron en Hoy, Caballero dio algunas declaraciones sobre su participación luego de haber abandonado la anterior competencia pero ahora tener la oportunidad de participar en la temporada cuatro.

“Soy Potro y estoy de vuelta. Amenace con regresar y aquí estoy en Campeón de campeones (...) No tengo idea de con quién vaya a bailar y si es Arantza, en ese caso la voy a tener que respetar mucho porque ahorita ya está casada y vamos a tener que bailar como señores mayores en la ciudadela (...) Para mí regresar a esta pista significa que las aguas tomen su nivel con ese sabor agridulce de poder llegar a la final y ahora sí voy a terminar la temporada, yo no me voy de aquí”, expresó.

Cabe señalar que durante la cápsula también habló de su amiga íntima y ex compañera de Aca Shore, Manelyk González, quien partició en la temporada anterior y él confesó estar nervioso por los roces que tuvo con Ema Pulido.

“De niño era un gran admirador de ella (Ema Pulido), va estar bastante interesante porque yo vi que se daba unos tiros con Mane. Yo soy un poquito más respetuoso, (manda beso). Señora Ema adorada, lluvia de besos”, dijo.

De igual forma señaló qué géneros musicales no serán de su agrado para bailar en esta nueva competencia. “No me gustaría repetir tipo cumbias, tipo ritmos tropicales, cosas divertidas no las quiero bailar, lo que pides se da, lo que no te gusta es lo que te ponen”.

Por otro lado, mediante sus Instagramstories, el Potro compartió algunas palabras acerca de su participación en el reality show de baile.

“Ahí está, lo prometido es deuda. Las estrellas bailan en Hoy, Campeoón de campeones ahí nos vemos. Esta temporada me la llevo yo papi, ya me toca”.

Sería bueno recordar que hasta el momento, los ex integrantes de Acapulco Shore lo han dado todo en la pista de baile, tal fue el caso de Manelyk, quien estuvo muy cerca de llegar al final del programa.

Sin embargo, por motivos laborales tuvo que abandonar la competencia en la que estaba de pareja de baile con Carlos Speitzer y con quien se le relacionó amorosamente.

El actor formó parte del elenco de "Las Estrellas bailan en Hoy" junto a Manelyk. (Foto: @carlos_speitzer/Instagram)

“Tengo que retirarme de la competencia y de verdad que me duele mucho porque estoy muy encariñada con el proyecto. Yo tengo ya un compromiso que es también laboral, pero saben que conmigo todo puede pasar”, explicó Mane.

Tal y como mencionó Potro, esto fue una acción que desconcertó Ema Pulido quien arremetió contra ella.

“Estoy feliz de que se vaya la gente tan tóxica, sí, tan irresponsable. Pido una disculpa realmente al público porque esto ya parece un desorden espantoso. Los jóvenes dejan por cualquier cosa, por trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa, la otra, es el tipo de artistas que tenemos”.

