Manelyk negó romance con Carlos Speitzer tras besarse en vivo: “Cero es mi tipo”

Los famosos se dieron un beso (Foto: captura de Instagram/@programahoy)

Tras los rumores de un aparente romance entre Manelyk González y Carlos Speitzer, recientemente los espectadores y conductores de Las Estrellas Bailan en Hoy quedaron consternados por un apasionado beso que los jóvenes se dieron en vivo; no obstante, en esta ocasión, la ex Acapulco Shore decidió terminar de una vez por todas con las especulaciones.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la influencer mencionó tajantemente que ella no estaba dispuesta a entablar una relación con su compañero de baile.

“Tengo que aprovechar que estoy soltera, no sé cuánto tiempo voy a estar soltera. ¿Carlos? Cero, jamás, no hay manera, nunca. Porque es cero mi tipo”, comenzó a decir Mane.

Ante la pregunta de los reporteros respecto a cuál era “su tipo”, la polémica ex integrante de La Casa de los Famosos mencionó estar buscando a alguien que tuviera los suficientes recursos económicos.

Mane dijo no estar interesada en Carlos(Foto IG @carlos_speitzer )

“Me cae muy bien, es un gran amigo, es mi compañero de baile y hasta ahí. ¿Cómo es mi tipo? Ya lo he dicho muchas veces: estúpidament* millonario y mientras no llegue así, la verdad es que me pienso mantener soltera. La verdad no le he visto la cuenta de banco, pero o sea...”, aclaró la joven, quien más adelante mencionó que esta declaración era broma y que sólo no quería estar con Speitzer porque no le gustaba.

De igual manera, la influencer retomó algunos momentos de su pasado y resaltó que esta no era la primera vez que la relacionaban con algún compañero de trabajo, pero añadió que este tipo de especulaciones no le disgustaban, ya que eran parte del “precio de la fama”.

“¿Sabes que me ha pasado? que en cada reality en el que estoy o si me empiezo a llevar bien con alguien que sea hombre, siempre me casan, me quieren ver con hijos, por favor sean novios... es que como yo soy tan linda con el que me ponga a lado me voy a ver bien y voy a ser divertida, entonces eso es lo que creo que confunde un poco a la gente”, dijo.

En cuanto a su soltería, Mane se mostró contenta de la etapa en la que está actualmente y añadió estar feliz de no tener que rendirle cuentas a una pareja más formal.

“Me estoy preocupando porque me estoy acostumbrando a estar soltera, cosas tan pequeñas como: si no me quiero meter a bañar un domingo, no lo hago, hago lo que se me da la gana, son mis tiempos, la verdad es que estoy disfrutando mucho el tiempo estando soltera y lo estoy disfrutando mucho para mí, para ir al gimnasio, para trabajar, para estar en proyectos como este de Las Estrellas bailan en Hoy”, externó.

El beso entre Mane y Carlos Speitzer

Todo sucedió tras una presentación que los dos famosos tuvieron en Las Estrellas Bailan en Hoy. Así, al terminar la coreografía, ambos se quedaron tapados en una cama y fue Galilea Montijo, quien, tras levantar la sábana se percató que los dos artistas se estaban dando un apasionado beso en los labios.

Así, ante frases como “Beso de tres” o “parece Acapulco Shore”, los conductores del matutino de Televisa intentó que los concursantes se incomodaran aún más.

