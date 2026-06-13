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¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026? Así quedó la parrilla

Checo tendrá una de sus salidas más complicadas de la temporada

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(REUTERS/Bruna Casas)
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Sergio “Checo” Pérez enfrentará una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Barcelona 2026 después de quedar eliminado en la primera ronda de clasificación y registrar el decimonoveno mejor tiempo de la sesión.

En contraste, George Russell confirmó el dominio de Mercedes durante el fin de semana al quedarse con la pole position para la competencia que se disputará este domingo en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

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El piloto mexicano detuvo el cronómetro en 1:17.545 durante la Q1, un resultado que lo dejó fuera de la pelea por los puestos de privilegio y lo obligará a buscar una remontada desde las últimas filas de la parrilla.

Con este resultado, Pérez saldrá desde la posición 19, únicamente por delante de algunos pilotos que también quedaron eliminados en la primera ronda.

Mercedes domina la clasificación en Barcelona

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

Russell fue el más rápido de la jornada al marcar una vuelta de 1:14.679, tiempo suficiente para asegurar la pole position y encabezar un doblete de Mercedes. Por otro lado, el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, terminó segundo con un registro de 1:14.743, apenas 64 milésimas por detrás.

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La tercera posición quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien volvió a mostrarse competitivo al detener el reloj en 1:14.998. Detrás del italiano se ubicaron Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes no lograron igualar el ritmo impuesto por la escudería alemana en la ronda definitiva.

(REUTERS/Nacho Doce)
(REUTERS/Nacho Doce)

La sesión también estuvo marcada por el accidente de Charles Leclerc. El piloto de la escudería italiana perdió el control de su monoplaza tras pasar por la grava y provocó una bandera roja durante la Q3.

Aunque salió sin lesiones, el incidente terminó con sus opciones de pelear por la pole y lo dejó ubicado en la décima posición.

Los primeros diez puestos de salida quedaron conformados de la siguiente manera:

(REUTERS/Bruna Casas)
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  1. George Russell
  2. Lewis Hamilton
  3. Andrea Kimi Antonelli
  4. Oscar Piastri
  5. Max Verstappen
  6. Isack Hadjar
  7. Liam Lawson
  8. Nico Hülkenberg
  9. Arvid Lindblad
  10. Charles Leclerc

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