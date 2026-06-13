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Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

El histórico luchador japonés comenzó uno de los últimos capítulos de su carrera profesional con una victoria en el combate principal del CMLL

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(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La Arena México fue escenario de una noche especial para los seguidores de la lucha libre japonesa y mexicana. El legendario Tiger Mask IV inició oficialmente una de las últimas etapas de su trayectoria profesional al presentarse en la función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde consiguió una importante victoria en el arranque de su gira de despedida por territorio nacional.

El histórico gladiador nipón, considerado una de las figuras más representativas de la lucha libre japonesa contemporánea, apareció en la denominada Catedral de la Lucha Libre acompañado por Neón y Komander para medirse a una poderosa tercia integrada por Black Tiger, Último Guerrero y Bárbaro Cavernario.

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(Foto: Diego Cedrix)
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Desde los primeros instantes del enfrentamiento quedó claro que el objetivo principal de los rudos era castigar al visitante japonés. Black Tiger enfocó sus ataques directamente sobre Tiger Mask IV, mientras que Último Guerrero y Bárbaro Cavernario se encargaron de neutralizar a los jóvenes integrantes del bando técnico.

Durante varios minutos, los rudos dominaron las acciones gracias a su experiencia y fortaleza. Sin embargo, poco a poco los representantes del bando científico encontraron espacios para reaccionar y cambiar el rumbo de la contienda.

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(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Komander volvió a demostrar por qué es considerado uno de los luchadores más espectaculares de la actualidad. Sus impresionantes vuelos y movimientos aéreos permitieron que el equipo técnico recuperara terreno. Por su parte, Neón aportó velocidad y dinamismo para equilibrar el combate frente a la agresividad de sus rivales.

La lucha alcanzó su punto más emocionante en los momentos finales. Tras sacar temporalmente de circulación a Último Guerrero y Bárbaro Cavernario, los técnicos dejaron el escenario listo para que Tiger Mask IV y Black Tiger resolvieran la rivalidad frente al público de la Arena México.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

En un intento desesperado por inclinar la balanza a su favor, Black Tiger buscó recurrir al tradicional “mist”, una maniobra prohibida que consiste en lanzar una sustancia al rostro del adversario. Sin embargo, el plan no funcionó como esperaba y el error fue aprovechado inmediatamente por la leyenda japonesa.

Con la experiencia acumulada durante décadas de carrera, Tiger Mask IV ejecutó de manera impecable su emblemático Tiger Driver, movimiento que dejó sin respuesta a Black Tiger y le permitió obtener la cuenta definitiva para asegurar la victoria.

El triunfo tuvo un significado especial, ya que representa el inicio de una gira que marcará la despedida de uno de los personajes más emblemáticos de la lucha libre internacional.

El adiós de una leyenda

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

La presentación en la Arena México fue únicamente el primer compromiso de un recorrido que contempla varias escalas en diferentes ciudades del país.

Durante los próximos días, Tiger Mask IV participará en funciones programadas en Puebla, Guadalajara y la Arena Coliseo. Finalmente, el luchador japonés pondrá fin a su gira mexicana durante Fantasticamanía, evento que se celebrará el próximo 19 de junio y que servirá como escenario para su última aparición en suelo nacional.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

La despedida de Tiger Mask IV representa un momento importante para los aficionados mexicanos, quienes durante años siguieron sus participaciones tanto en Japón como en las colaboraciones entre el CMLL y empresas niponas.

Mortos y Guevara siguen reinando en ROH

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Otro de los encuentros que captó la atención de los aficionados fue la defensa exitosa del Campeonato Mundial de Parejas de ROH.

The Beast Mortos y Sammy Guevara conservaron los cinturones después de imponerse a Hijo del Villano III y Villano III Jr. en una batalla intensa donde la potencia física de Mortos y la velocidad de Guevara terminaron inclinando la balanza a favor de los campeones.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

En otros resultados de la función, Titán derrotó al japonés Yutani en la lucha relámpago México contra Japón. Asimismo, Persephone, Keyra y Olympia superaron a Thunder Rosa, Lluvia y Jarochita.

(Foto: Diego Cedrix)
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(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Por su parte, Valiente Jr., Max Star y Futuro salieron con la victoria frente a Stigma, Arkalis y Rayo Metálico, mientras que Vegas Depredador y Raider derrotaron a Hijo del Pantera y Pantera Jr.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La función dejó emociones de principio a fin, pero la gran imagen de la noche fue la de Tiger Mask IV levantando los brazos en señal de victoria, dando inicio a un recorrido de despedida que promete quedar grabado en la memoria de los aficionados mexicanos.

(Foto: Diego Cedrix)
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