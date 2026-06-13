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Más que tres puntos: esto es lo que pasa cuando México gana su primer partido en un Mundial

Aunque los fanáticos del Tri siguen emocionados por el debut positivo, hay una tendencia que se debe tomar en cuenta para este nuevo formato

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El equipo nacional tuvo el apoyo de miles de fanáticos en el Estadio Azteca. (EFE/ José Méndez)
El equipo nacional tuvo el apoyo de miles de fanáticos en el Estadio Azteca. (EFE/ José Méndez)

La Selección Mexicana comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el equipo nacional arrancó el torneo en condición de local y sumó sus primeros tres puntos, manteniendo una tendencia histórica favorable para el combinado tricolor.

El triunfo 2-0 del conjunto mexicano sobre Sudáfrica representa mucho más que un buen inicio en el torneo: los registros muestran que hay una tendencia que le beneficia a la escuadra nacional de cara a los siguientes partidos.

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Con pase de Roberto Alvarado, Jiménez logró su ansiado gol en copas del mundo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Con pase de Roberto Alvarado, Jiménez logró su ansiado gol en copas del mundo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

¿Qué pasas cada que México gana en su debut?

En las seis ocasiones anteriores en las que México debutó con victoria en una Copa del Mundo, logró avanzar de la fase de grupos y llegar al menos a octavos de final. Esta estadística genera altas expectativas sobre el potencial desempeño de México para el resto del campeonato.

Aunado a ello, la victoria mexicana tiene repercusiones directas en la confianza del grupo y el panorama en su grupo mundialista. Ganar el primer partido suele marcar la pauta para el resto de la fase inicial, especialmente porque el dato estadístico señala que México califica siempre que inicia con triunfo.

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Con este arranque, el cuerpo técnico buscará administrar el rendimiento y la condición física del plantel de forma estratégica en los siguientes encuentros, procurando mantener el ritmo que ha permitido capitalizar ventajas históricas en otros mundiales.

Los registros avalan el optimismo que generó este triunfo. En las seis ocasiones previas que México debutó con victoria en el Mundial, logró avanzar siempre de la fase grupal:

  • México 1986: México 2-1 Bélgica; el equipo nacional llegó a cuartos de final.
  • Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur; eliminado en octavos de final.
  • Corea-Japón 2002: México 1-0 Croacia; eliminado en octavos.
  • Alemania 2006: México 3-1 Irán; participación terminó en octavos.
  • Brasil 2014: México 1-0 Camerún; salida en octavos.
  • Rusia 2018: México 1-0 Alemania; también llegó hasta octavos.

Este patrón fortalece la expectativa para 2026: cuando México inicia con victoria, nunca ha sido eliminado en la fase de grupos. El presente Mundial se suma a esta lista, aumentando el interés sobre si finalmente se romperá la barrera de los octavos.

El resultado previo al 2026 se dio en Rusia 2018 cuando Hirving Lozano logró su gol más representativo ante la Selección de Alemania. (EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo)
El resultado previo al 2026 se dio en Rusia 2018 cuando Hirving Lozano logró su gol más representativo ante la Selección de Alemania. (EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo)

La importancia del triunfo ante Sudáfrica

El triunfo 2-0 del equipo mexicano ante Sudáfrica en su primer partido del Mundial 2026 confirma una tendencia histórica: cada vez que México ha iniciado ganando un Mundial, ha logrado avanzar de la fase de grupos y llegar al menos a octavos de final, por lo que la expectativa entre aficionados y especialistas es alta para esta edición.

A cada arranque exitoso en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana mantiene viva la esperanza de por fin avanzar al ansiado quinto partido, alimentando la ilusión nacional de superar la fase de grupos y escribir una nueva página en su historia futbolística.

El equipo de Javier Aguirre se ve unido de cara a su próximo encuentro. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
El equipo de Javier Aguirre se ve unido de cara a su próximo encuentro. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Al finalizar el partido, el ambiente en el Estadio Ciudad de México fue de euforia, con la afición celebrando tanto en las gradas como en espacios digitales. Los comentarios en redes sociales resaltaron el buen funcionamiento colectivo y la actuación de quienes anotaron los goles.

Dentro del vestidor, la moral del equipo se encuentra en alto. Los jugadores y el cuerpo técnico se enfocan ya en el segundo choque de la fase de grupos, conscientes del peso que tiene continuar sumando triunfos para asegurar la clasificación y buscar superar los octavos de final, una barrera histórica para México.

La aportación de Quiñones y Jiménez como protagonistas ofensivos ha sido reconocida por seguidores y analistas, quienes coinciden en la importancia de concretar ventajas tempranas y sostener la organización defensiva.

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