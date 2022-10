Christian Nodal contó la emotiva razón por la que cubrió su cuerpo de tatuajes

Nodal ha vuelto a encontrar el amor, ahora con la argentina Cazzu( Foto: Getty Images)

Justo en el mismo escenario donde Christian Nodal se presentó recientemente en la ciudad de Guadalajara, el artista reveló a sus fans la razón por la que su cuerpo está lleno de tatuajes, una de sus características más distintivas.

Nodal lleva muchos meses en el ojo del huracán, pues luego de su rompimiento sentimental con Belinda, a quien estuvo unido año y medio, el artista de regional mexicano dio muestras de un errático comportamiento, como la pelea que tuvo contra el reggaetonero J Balvin, a quien incluso le grabó “una tiradera” de forma express.

Además de sus múltiples colores en el pelo, sus noches de fiesta y sus conquistas antes de volver a encontrar el amor con la argentina Cazzu, Nodal ha impactado al público por los múltiples tatuajes que luce sobre su cuerpo, siendo que especialmente después de haber terminado con la cantante de En el amor hay que perdonar, su rostro se llenó más de tinta.

Sin tatuajes, Christian Nodal reapareció en redes sociales; se trató de la campaña promocional de un nuevo tema al lado de Romeo Santos (Foto: Instagram/@nodal)

Desde una bolsa de dinero al estilo del viejo oeste, hasta una colorida flor y un símbolo de protección espiritual, Nodal ha lucido diseños en su rostro, y en una de sus recientes presentaciones dejó ver por qué de su afición.

Fue en el mismo concierto donde algunos asistentes lanzaron fuertes “mentadas de madre” a Belinda en presencia del cantante de De los besos que te di donde también abrió su corazón con el público y le reveló la razón por la que tiene tanta tinta en el cuerpo.

Christian Nodal, en pleno show, expresó que alguien en el pasado ya lo había cuestionado al respecto y recordó que en ese momento le contestó que lo hizo “para cubrir todos los besos que me han dado”.

Esta respuesta cobra sentido y coincide con la letra del reciente éxito del nacido en Caborca, Sonora. En su tema Ya no somos ni seremos, Nodal menciona algo parecido a lo que expresó en el concierto; así reza la letra: “Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste”.

Los tatuajes de Christian Nodal se viralizaron en redes, y muchos usuarios, e incluso famosos, jugaron con el divertido filtro (Imágenes: Instagram / @waithsman / @madebyjackiebieber / Tik Tok/@ponchodenigris)

¿Por qué acusaron a Nodal de “patán”?

El cantante se presentó en concierto y en un momento dado, algunas personas del público comenzaron a insultar a su ex, pero lo que llamó la atención es que el intérprete del género “mariacheño” no pidió frenar el abucheo.

Y es que en días pasados se viralizó un TikTok tomado durante el pasado concierto que ofreció el sonorense de 23 años en Guadalajara. En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar una toma panorámica del palenque que estaba abarrotado por sus fans, quienes se unieron en coro para insultar a la artista española: “Beli, Beli, ching*s a tu madr*”.

Desde el centro del escenario Christian tomó la palabra y, sin defender a su ex prometida, comentó: “¡Hey! se los dije antes y se los digo ahora, yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”. En ese momento desató aplausos entre sus fans, pero horas más tarde, cuando se viralizó el video en redes sociales, fue duramente criticado por no pronunciarse contra estas faltas de respeto.

“Claro que no puede cuidar la boca de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie”, “Sí les puede pedir que no lo hagan”, “Es verdad, pero sí puede fomentar el respeto hacia alguien que en algún momento fue importante en su vida y amó”, “No puede callar la boca de todo mundo, pero si fuera caballero diría ‘por favor, respeto’. Es una simple palabra, no cuesta nada”, “Pues lo fans así son, tanto de él como de Beli, es guerra de fans”, fueron algunas reacciones.

