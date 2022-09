Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el supuesto nuevo romance de Belinda

La cantante se mudó temporalmente a España después de que terminó su romance con Christian Nodal. (Foto Instagram: @belindapop)

Una vez más Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por unas imágenes filtradas que están circulando en internet donde aparece junto a un misterioso hombre con quien se presume estaría saliendo. De ser verdad esta información, la artista española ya habría dejado atrás su romance con Christian Nodal que casi termina en boda.

A través de Twitter y TikTok se difundió un video en donde se puede apreciar a la protagonista de Bienvenidos a Edén disfrutando de una comida junto a Gonzalo Hevia Baillères, un joven dueño de varias empresas e integrante de una de las familias más importantes del país, pues es nieto de Tere y Alberto Bailléres, propietarios de las tiendas Palacio de Hierro en México.

Los cantantes estuvieron juntos más de un año y estaban comprometidos cuando terminaron el pasado mes de febrero. (Foto: Instagram/@belindapop)

Y es que hace unos días la intérprete de Luz sin gravedad, Amor a primera vista y Bella traición habría asistido como invitada especial a la apertura de una nueva sucursal en la Ciudad de México, donde supuestamente fue captada disfrutando con el joven empresario y unas cuantas personas más. En el fragmento audiovisual aparece sentada con un alacrán cocinado en su mano mientras que sus acompañantes estaban pidiéndole que lo probara.

“Ándale Belinda, dale un besito... pero al escorpión Gonzalo”. “No lo huelas”. “Qué asco”. “Sin pensarlo”, fueron algunos comentarios que lanzaron las personas que estaban con la cantante, quien ante tanta insistencia no tuvo otra opción más que comerse un pedazo del alacrán desatando una ola de aplausos.

Belinda ya olvidó a nodal??? Según ya estrenó nuevo novio rico y empresario poderoso pic.twitter.com/s8YFR6KiRC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

Aunque en ningún momento se transmitió una atmósfera romántica, los fans de Belinda comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante ya tenga una nueva pareja después de aproximadamente ocho meses desde que terminó su compromiso con Christian Nodal.

Pero eso no fue todo, desde que trascendieron las imágenes muchos comenzaron a buscar pistas en las redes sociales de la actriz y encontraron que en las últimas horas subió una serie de imágenes de anime en sus historias de Instagram, todas relacionadas con situaciones de amor, pues los personajes aparecen sonrojados con corazones que colocó Belinda a su alrededor.

(Captura Instagram: @belindapop)

Las especulaciones no tardaron en llegar a quien fue considerada como una estrella infantil cuando era una niña y sin pensarlo dos veces reapareció en sus Insta Stories para aclarar que subió a dichos personajes de anime porque siempre le han gustado, no por alguna situación en especial, pero no mencionó nada sobre los rumores que giran en torno a su vida sentimental.

Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta! No por ninguna otra razón.

(Foto: Instagram @belindapop)

Cabe mencionar que hasta el momento Belinda y Gonzalo Hevia Baillères no han confirmado o desmentido su relación amorosa.

Por otro lado, las fotografías de los animes Tonikawa ,Shikimori-San y Lycoris Recoli que publicó la intérprete también fueron relacionadas con Christian Nodal por una poderosa razón. Y es que cuando estaban juntos el cantante de regional mexicano solía subir imágenes de este tipo e, incluso, se declaró fan de todo ese tipo de animación y ha recomendado sus historias favoritas a sus fans.

Pero no fue el único, durante ese tiempo Belinda también confesó que tiene un gran lazo con los animes: “Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshy es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita...”, comentó para Netflix.

