Así fue como Santiago Creel evitó desafuero de AMLO en el sexenio de Fox

El panista confesó su participación en el tema del desafuero a AMLO en 2005 (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, confesó que en 2005 intervino para evitar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces llamado Distrito Federal.

Creel señaló que visitó al entonces presidente Vicente Fox para plantearle la posibilidad de desistir de las acciones en contra de AMLO. En encuentro con la prensa expuso:

“Me desplacé al rancho San Cristóbal y le planteé yo al presidente que debía de desistirse (...) Le pedí que estudiara yo el caso, le expliqué exactamente cuáles eran las condiciones de carácter jurídico para que yo procediera”.

Santiago Creel relató la conversación que tuvo con Fox respecto al desafuero de AMLO

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que fue un sábado cuando habló con Fox respecto a no desaforar a López Obrador y que al siguiente lunes recibió una llamada telefónica suya.

“Recibí una llamada por parte del presidente, estaba yo en Bucareli (...) y me dijo: ´Yo estoy de acuerdo ya contigo, vamos a rectificar esta situación´. Se lo comunicó al procurador de entonces”.

La confesión de Creel surgió poco después de que el mandatario nacional recordó el tema durante su conferencia matutina de este 4 de octubre.

En 2005 se intentó quitar el desafuero a AMLO para que respondiera por el incumplimiento de una orde judicial (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Cómo fue el desafuero de AMLO

Fue durante el sexenio de Vicente Fox que surgió la propuesta de quitar el fuero a Andrés Manuel López Obrador para que éste respondiera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por el incumplimiento de una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por el gobierno.

Cabe señalar que las actividades fueron suspendidas, aunque de forma tardía, hecho por el cual fue señalado directamente AMLO. Finalmente las propuesta de desafuero, impulsada por una fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, no se concretó.

En varias ocasiones AMLO ha recordado este episodio de su carrera política que es señalado por muchos como un intento de la oposición por frenar su camino hacia las elecciones presidenciales de 2006. En particular este 4 de octubre recordó la postura de las Fuerzas Armadas ante las manifestaciones ciudadanas que desató el asunto.

López Obrador recordó el asunto del desafuero durante la mañanera (Foto: Archivo)

Bajo este tenor durante la mañanera expresó: “Yo recuerdo que cuando mi desafuero y hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces le mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Creel, que el ejército no iba a salir a las calles, sólo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito”.

La anécdota de López Obrador fue en repuesta a la petición de frenar la militarización que lanzó la organización Comité 68 durante las movilizaciones a propósito del aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco.

Pero no solo organismos de la sociedad civil se han pronunciado en contra de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Los opositores a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) también han sido férreos en su desacuerdo, entre ellos Vicente Fox.

Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del "desafuero" — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2022

Hace poco el ex presidente incluso lamentó no insistir en quitar el fuero a López Obrador durante su administración. En redes sociales señaló: “A veces me arrepiento de haberlo liberado del desafuero”.

Sus palabras generaron indignación entre los simpatizantes de la 4T. Fue en este contexto que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) respondió: “No fue usted @VicenteFoxQue quien liberó del desafuero al presidente @lopezobrador_, fuimos millones de mexicanas y mexicanos quienes frenamos su capricho autoritario”.

SEGUIR LEYENDO: